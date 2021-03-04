كلايسترز توافق على المشاركة في دورة ميامي

وقال جيمس بلايكون مدير الدورة المقرر اقامتها من 22 آذار/مارس الحالي حتى 4 نيسان/أبريل المقبل "نحن متحمسون جداً لعودة كيم إلى ميامي".

وأضاف "هي لاعبة رائعة وانسانة مميزة".

وقررت كلايسترز البالغة 37 عاماً والام لثلاثة أطفال، أن تعود إلى ملاعب كرة المضرب العام الماضي بعد فترة غياب استمرت سبعة أعوام، بعد اعتزال اول عام 2007 لتعود في عام 2009 وتعتزل مرة ثانية.

غير أن هذه العودة اصطدمت بواقع تفشي فيروس كورونا ما أدى إلى الغاء العديد من الدورات، حيث لم تتمكن البلجيكية من ضرب الكرة في عام 2021.

ويتضمن سجل البلجيكية 4 ألقاب كبرى حيث فازت ببطولتي الولايات المتحدة الاميركية المفتوحة أعوام 2005 و2009 و2010، وأستراليا المفتوحة عام 2011.

