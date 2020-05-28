كفيتوفا تحرز لقب براغ بلباس رولان غاروس

وأقيمت بطولة براغ، التي نافس فيها أبرز المصنفين والمصنفات في البلاد، بدون جماهير مع ارتداء صبية وفتيات الملاعب القفازات والكمامات.

والبطولة من أولى المسابقات التي يتم إقامتها منذ تعليق النشاط في بداية مارس/آذار بسبب قيود العزل العام لاحتواء الوباء.

وأقيمت بعض المباريات الاستعراضية بدون جماهير في عدد من الدول مثل ألمانيا والولايات المتحدة بينما من المقرر إقامة المزيد من الفعاليات في مناطق أخرى خلال الأسابيع المقبلة.

وكان من المقرر أن تنطلق فرنسا المفتوحة هذا الأسبوع قبل تأجيلها.

وارتدت كفيتوفا ملابس تنس كانت قد جهزتها لخوض ثاني البطولات الأربع الكبرى للموسم.

وقالت بطلة ويمبلدون مرتين: ”لو أقيمت فرنسا المفتوحة فإنه يتعين على شركة نايكي تجهيز ملابس أخرى لي“.

وأضافت: ”مستواي يتحسن من يوم إلى آخر وهو أمر مشجع“.

وافتقدت بطولة براغ اللاعبة كارولينا بليسكوفا المصنفة الثالثة عالميا وماركيتا فوندروسوفا التي بلغت نهائي فرنسا المفتوحة العام الماضي.

وقابلت كفيتوفا منافستها كارولينا موخوفا المصنفة 26 عالميا في النهائي حيث تصافحتا بالمضارب بدلا من الأيدي.

وفازت كفيتوفا 6-3 و6-3 على موخوفا في مباراة تأجلت بسبب الأمطار في نادي التنس في العاصمة التشيكية.

وكانت آخر بطولة خاضتها كفيتوفا قطر المفتوحة في فبراير شباط الماضي حيث خسرت في النهائي أمام لاعبة روسيا البيضاء أريانا سبالينكا.

وفي قرعة الرجال فاز مايكل فربنسكي البالغ من العمر 20 عاما على زدنيك كولار 6-4 و6-7 و10-8.

وكان فربنسكي المصنف 405 عالميا فاز على ييري فيسلي المصنف 65 في الدور الأول.