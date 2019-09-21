كأس لايفر: فيدرر وزفيريف يعززان تفوق أوروبا في اليوم الأول

عزز السويسري روجيه فيدرر والألماني ألكسندر زفيريف تفوق "فريق أوروبا" على "فريق العالم" 3-1 الجمعة في جنيف في اليوم الأول من مسابقة كأس لايفر الاستعراضية في كرة المضرب بفوزهما في مباراة الزوجي على الأميركي جاك سوك والكندي دينيس شابوفالوف 6-3 و7-5

ومنح النمساوي دومينيك تييم التقدم للفريق الأوروبي بفوزه على شابوفالوف 6-4 و5-7 و13-11 بعدما أنقذ ثلاث كرات كانت ستمنح الفوز للكندي.

وأدرك سوك التعادل لفريق العالم بتغلبه على الإيطالي فابيو فونييني 6-1 و7-6 (7-3)، قبل أن يعيد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس التقدم لأوروبا بتغلبه على الأميركي تايلور فريتز 6-2 و1-6 و10-7.