كأس ديفيس: كندا اول المتأهلين الى نصف النهائي



باتت كندا اول المتأهلين إلى نصف نهائي النسخة الاولى من الحلة الجديدة لمسابقة كأس ديفيس لكرة المضرب، بفوزها الصعب الخميس على استراليا 2-1 في مدريد.

وكان نجم استراليا نيك كيريوس قد صرح قبل البطولة ان بلاده قادرة على احراز اللقب، لكنه غاب عن مواجهة ربع النهائي بسبب الاصابة.

وكان الكندي فاسيك بوسبيسيل، المصنف 150 عالميا، نجم المواجهة بعد فوزه في المباراة الاولى على جون ميلمان 7-6 (9-7) و6-4.

وبعد خسارة مواطنه دنيس شابوفالوف امام اليكس دي مينور 6-3 و3-6 و5-7، شكل بوسبيسيل ثنائيا قويا مع شابوفالوف وتغلب في مباراة الزوجي الحاسمة على جون بيرز وجوردان تومسون 6-4 و6-4.

قال بوسبيسيل "منذ النقطة الاولى لعبنا بقوة وطاقة وتركيز. لعبنا أنا ودنيس بشكل جيد جدا. تناغمنا سويا".

وبفوزها الاول على استراليا في عشر مواجهات، تلتقي كندا في نصف النهائي الفائز بين صربيا مع نجمها نوفاك ديوكوفيتش وروسيا المقررة صباح الجمعة.

وفي باقي مباريات ربع النهائي، تلعب بريطانيا مع المانيا واسبانيا المضيفة مع الارجنتين.

وقاد المصنف ثانيا عالميا نوفاك ديوكوفيتش منتخب بلاده صربيا الى ربع النهائي على حساب فرنسا.

وضمن المجموعة الاولى، حققت صربيا فوزها الثاني على حساب فرنسا 2-1 بعد الاول على اليابان 3-صفر الاربعاء.

وبعد تخطي فيليب كراينوفيتش الفرنسي جو-ويلفريد تسونغا 7-5 و7-6 (7-5)، حسم ديوكوفيتش المواجهة بالفوز الثاني على بنوا بير 6-3 و6-3.

قال ديوكوفيتش "كان السيناريو مثاليا لنا. الفوز في مبارتي الفردي من دون الضغط في مباراة الزوجي".

وفي مباراة الزوجي الهامشية، فاز الفرنسيان بيار-هوغ هيربير ونيكولا ماهو على يانكو تيبساريفيتش وفيكتور ترويتسكي 6-4 و6-4.



وتقام كأس ديفيس بدءا من هذا العام على مدى أسبوع واحد، عوضا عن توزيع المباريات على أربعة أسابيع، بمشاركة 18 منتخبا وزعت على ست مجموعات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة، إضافة الى أفضل منتخبين حلا في المركز الثاني، الى الدور ربع النهائي، ليصار بعد ذلك إلى اللجوء لنظام خروج المغلوب.

كما اعتمد نظام الفوز بمجموعتين من أصل ثلاث عوضا عن ثلاث من أصل خمس، وذلك تفاديا لإرهاق اللاعبين.

وبهذه النتيجة، ودعت فرنسا المنافسة بحيث لن يكون بمقدورها الحلول بين افضل منتخبين حلا في المركز الثاني.

وقال قائد المنتخب الفرنسي سيباستيان غروجان "نحن خائبون بالطبع، اردنا الذهاب الى ابعد حد في هذه المسابقة. للاسف حللنا في المركز الثاني وراء صربيا المتصدرة. في هذا النظام النقاط هامة للذهاب بعيدا".

وشكل خروج فرنسا مفاجأة كونها الافضل تصنيفا في مسابقة احرزت لقبها 10 مرات، وخسرت نهائي العام الماضي امام كرواتيا.

وعن مواجهة روسيا، قال ديوكوفيتش حامل لقب 16 بطولة كبرى "روسيا من افضل المنتخبات هنا من دون اي شك. ستشكل تحديا كبيرا".



توقيت مبكر

وستقام مباراة روسيا وصربيا في توقيت مبكر (09:30 ت غ)، لعدم تكرار تجربة المباريات المتأخرة في الايام الماضية، والتي عرضت المسابقة لانتقادات لاذعة.

وانتهت مباراة الزوجي بين ايطاليا والولايات المتحدة الاربعاء الساعة الرابعة واربع دقائق فجرا بالتوقيت المحلي، وهي الثانية على صعيد المباريات المتأخرة في تاريخ اللعبة.

ولحقت المانيا بركب المتأهلين الى ربع النهائي، اذ ضمنت الفوز في المباراة الاولى ضد تشيلي، بعد تخطي فيليب كولشرايبر خصمه نيكولاس خارّي 6-4 و6-3.

وفي الثانية، عوض كريستيان غارين بفوزه على يان-لينارد شتروف 6-7 (3-7) و7-6 (9-7) و7-6 (10-8).

وحسمت ألمانيا المواجهة بفوز الزوجي كيفن كرافيتس واندريس ميز على مارسيلو باريوس واليخاندرو تابيلو 7-6 (7-3) و6-3.

وتلتقي المانيا في ربع النهائي بريطانيا التي حققت فوزها الثاني على حساب كازخستان 2-1 بعد الاول على هولندا بالنتيجة عينها، في ظل غياب اندي موراي المصنف اول عالميا سابقا لاراحته.

وتفوق كايل ادموند على ميخائيل كوكوشكين 6-3 و6-3، ورد الكسندر بوبليك بفوزه على دان ايفانز 5-7 و6-4 و6-1، قبل ان يحسم الزوجي البريطاني جايمي موراي ونيل سكوبسكي بالفوز على بوبليك وكوكوشكين 6-1 و6-4.

وكانت اسبانيا التي تستضيف البطولة على ارضها مع نجمها المصنف اول عالميا رافايل نادال قد تأهلت الاربعاء بفوزها على ضيفتها كرواتيا حاملة اللقب 3-صفر.

وتلتقي صاحبة الارض الارجنتين التي كانت مع روسيا أحد متأهلين اثنين من مركز الوصافة.



