كأس الاتحاد: بيلاروسيا تتقدم على أستراليا

واحتاجت المصنفة عاشرة عالميا والبالغة 20 عاما، الى ساعتين و47 دقيقة للتغلب على لاعبة تكبرها بـ15 عاما ومتوجة بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في العام 2011، وذلك بنتيجة 7-5، 5-7، و6-3.

وتقدمت بيلاروسيا بالنتيجة قبل اللقاء الثاني في فردي السيدات، والذي سيجمع بين الأسترالية المصنفة تاسعة عالميا آشلي بارتي، والبيلاروسية فيكتوريا أزارنكا المتوجة بلقبين في الغراند سلام (أستراليا 2012 و2013).

وقالت سابالينكا "كانت مباراة لا تصدق. لعبت (ستوسور) بسرعة فائقة حالت في بعض الأحيان دون تمكني من لمس الكرة حتى (...) لكن عندما تلعب باسم بلادك، عليك أن تقاتل حتى النهاية".

وتسعى بيلاروسيا الى بلوغ النهائي للمرة الثانية في الأعوام الثلاثة الأخيرة وإحراز اللقب للمرة الأولى، بعد خسارتها أمام الولايات المتحدة في نهائي 2017، بينما يسعى المنتخب الأسترالي المتوج بسبعة ألقاب، الى خوض النهائي للمرة الأولى منذ حلوله وصيفا لإسبانيا عام 1993.

ويعود اللقب الأخير لأستراليا الى العام 1974.

ويلاقي الفائز في هذه المواجهة (بثلاث مباريات من خمس ممكنة)، الفائز من نصف النهائي الثاني الذي يجمع في نهاية الأسبوع الحالي، فرنسا وضيفتها رومانيا.

وشهدت المجموعة الأولى بين سابالينكا وستوسور منافسة شرسة تخللها تبادل كسر الإرسال سبع مرات. ونالت الأسترالية الأفضلية بكسر إرسال منحها التقدم 2-1، قبل ان ترد سابالينكا مباشرة وتعادل 2-2، لتعود منافستها وتكسر الإرسال مستغلة ارتكاب سابالينكا خطأين مزدوجين.

ومع التوتر الواضح في أداء اللاعبتين، استمر الحال على هذا المنوال حتى الشوط التاسع عندما تمكنت ستوسور من كسر الإرسال والتقدم 5-4، لكن سابالينكا ردت بالفوز بشوطين على التوالي والتقدم 6-5، والفوز بالمجموعة 7-5 في الفرصة الخامسة التي أتيحت لها لحسمها في الشوط الثاني عشر.

وبدأت البيلاروسية المجموعة الثانية من حيث أنهت الأولى، وتمكنت من الفوز بالشوطين الأولين، قبل ان تعود الأسترالية المصنفة 27 عالميا وتفوز بثلاثة أشواط متتالية على وقع التشجيع الكبير من مواطنيها.

وتواصل كسر الإرسال في هذه المجموعة أيضا، اذ فشلت أي من اللاعبتين في الحفاظ على إرسالها حتى الشوط الثاني عشر الذي دخلته ستوسور متقدمة 6-5، وتمكنت من الفوز بإرسالها والمجموعة 7-5.

وفي المجموعة الثالثة الفاصلة، حافظت كل من اللاعبتين على إرسالها باستثناء الشوط الرابع الذي تمكنت فيه سابالينكا من كسر إرسال ستوسور، وهو ما كان كافيا لتنهي المجموعة لصالحها 6-3 في 45 دقيقة.