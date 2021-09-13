قفزة هائلة لرادوكانو ونادال خارج الخمسة الأوائل

بعد مشوار استثنائي في فلاشينغ ميدوز، باتت ابنة الـ18 عامًا أول لاعبة متأهلة من التصفيات، لدى الرجال والسيدات، تحقق لقب بطولة غراند سلام في التاريخ بفوزها على المراهقة الأخرى الكندية ليلى فرنانديس (19 عامًا) في أول نهائي كبير على الإطلاق يجمع لاعبتين غير مصنفتين منذ العصر الحديث في 1968.

ومنحت رادوكانو في ثاني مشاركة لها فقط في بطولة كبرى، بريطانيا أول لقب كبير لدى السيدات منذ فيرجينا وايد في ويمبلدون 1977 وأول لقب في نيويورك منذ وايد أيضًا في 1968.

وتقدّمت بدورها فرنانديس 45 مركزًا الى المرتبة 28.

ورغم خروجها من الدور الثالث، إلا أن الأسترالية آشلي بارتي لا تزال تحكم سيطرتها على الصدارة، فيما تراجعت اليابانية ناومي أوساكا حاملة اللقب العام الماضي من المركز الثالث الى الخامس بعد خروجها من الدور الثالث هذا العام.عربيًا، تقدمت التونسية أنس جابر ثلاث مراتب إلى المركز 18 في أفضل تصنيف في مسيرتها.

تصنيف الرجال

لدى الرجال، تراجع كل من حامل اللقب النمساوي دومينيك تيم ونادال الغائبين عن البطولة، حيث خسر الاول مركزين متراجعاً إلى الثامن وبطل 2019 مركزاً إلى السادس بعد أن وضع حداً لموسمه بسبب إصابة في قدمه.

وعزّز الروسي دانييل مدفيديف الوصافة بعد تتويجه بباكورة ألقابه الكبرى في فلاشينغ ميدوز على حساب المصنف الأول الصربي نوفاك دجوكوفيتش، حارمًا إياه من أن يصبح اللاعب الثالث فقط في التاريخ والأول منذ 1969 يحقّق الألقاب الأربعة الكبرى في عام واحد.

وتقدم الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم أربعة مراكز إلى الحادي عشر بعد بلوغه نصف النهائي، فيما تقدم اكتشاف البطولة الإسباني كارلوس ألكاراس (18 عامًا) 17 مركزًا الى 38، بعد تحقيقه المفاجأة بإقصاء المصنف ثالثًا اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس من الدور الثالث قبل أن يضطر إلى الانسحاب من مباراته خلال ربع النهائي بسبب الإصابة.



تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 12133 نقطة

2- الروسي دانييل ميدفيديف 10780

3- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 8350

4- الألماني ألكسندر زفيريف 7760

5- الروسي أندري روبليف 6130 (+2)

6- الإسباني رافايل نادال 5815 (-1)

7- الإيطالي ماتيو بيريتيني 5173 (+1)

8- النمساوي دومينيك تيم 4995 (-2)

9- السويسري روجيه فيدرر 3765

10- النرويجي كاسبر رود 3440 (+1)



تصنيف اللاعبات العشر الأوليات

1- الأسترالية آشلي بارتي 10075 نقطة

2- البيلاروسية أرينا سابالينكا 7720

3- التشيكية كارولينا بليشكوفا 5315 (+1)

4- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 4860 (+1)

5- اليابانية ناومي أوساكا 4796 (-2)

6- الأميركية صوفيا كينن 4692

7- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 4668 (+2)

8- البولندية إيغا شفيونتيك 4571

9- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 4380 (+1)

10- التشيكية بترا كفيتوفا 4060 (+1)

