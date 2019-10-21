العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
تنس

فيدرر يحقق انتصاراَ سهلاً في مباراته الـ1500

خاض السويسري المخضرم روجيه فيدرر (38 عاماً) مباراته الرقم الـ1500 في مسيرته المظفرة وحقق خلالها فوزاً سهلاً على الألماني بيتر غويوفتشيك 6-2 و6-1 في الدور الأول من دورة بازل السويسرية الدولية للتنس.

Reuters

 

ويسعى فيدرر إلى إحرازه لقبه العاشر في هذه الدورة التي تقام في مسقط رأسه والـ103 خلال مسيرته.

ورفع فيدرر رصيده من الانتصارات في هذه الدورة بالذات إلى 72 مقابل 9 هزائم علماً باأه حقق فوزه الحادي والعشرين توالياً فيها.

وبلغ فيدرر المباراة النهائية لدورة بازل في السنوات الـ12 الأخيرة وتوج هذا العام بطلاً لدورات دبي وميامي وهاله.

واحتاج فيدرر إلى 54 دقيقة لتخطي منافسه المغمور وسيلتقي في الدور الثاني مع رادو ألبيوت أو دوسان لايوفيتش.

وكان فيدرر الفائز بلقب دورة بازل في السنتين الأخيرتين، مني بآخر هزيمة له فيها في نهائي نسخة عام 2013 أمام الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو.

                 

السابق دورة لوكسمبورغ: لقب أول لأوستا
اقرأ
دورة لوكسمبورغ: لقب أول لأوستابنكو منذ 2017
التالي

آخر الأحداث