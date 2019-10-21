فيدرر يحقق انتصاراَ سهلاً في مباراته الـ1500

ويسعى فيدرر إلى إحرازه لقبه العاشر في هذه الدورة التي تقام في مسقط رأسه والـ103 خلال مسيرته.

ورفع فيدرر رصيده من الانتصارات في هذه الدورة بالذات إلى 72 مقابل 9 هزائم علماً باأه حقق فوزه الحادي والعشرين توالياً فيها.

وبلغ فيدرر المباراة النهائية لدورة بازل في السنوات الـ12 الأخيرة وتوج هذا العام بطلاً لدورات دبي وميامي وهاله.

واحتاج فيدرر إلى 54 دقيقة لتخطي منافسه المغمور وسيلتقي في الدور الثاني مع رادو ألبيوت أو دوسان لايوفيتش.

وكان فيدرر الفائز بلقب دورة بازل في السنتين الأخيرتين، مني بآخر هزيمة له فيها في نهائي نسخة عام 2013 أمام الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو.