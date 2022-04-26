English
العربية
دوري أبطال آسيا
تنس

فيدرر على رأس قائمة المشاركين في دورة بازل

من قبل

أُدرج اسم أسطورة التنس السويسري روجيه فيدرر بين المشاركين في دورة مسقط رأسه بازل المقررة في نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وفق ما أفاد المنظمون الثلاثاء.

Reuters

وغاب فيدرر الذي يحتفل الصيف المقبل بميلاده الحادي والأربعين، عن الملاعب منذ خروجه من الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون في تموز/يوليو الماضي أمام البولندي هوبرت هوركاش بسبب إصابات في الركبة.

وبعد خسارته أمام هوركاش، خضع السويسري الفائز بعشرين لقباً في البطولات الكبرى، لثالث عملية جراحية في الركبة في غضون عام ونصف العام.

وجاء في البيان الصادر عن اللجنة المنظمة للدورة التي توج فيدرر بلقبها 10 مرات من أصل 15 مباراة نهائية، أن "روجيه فيدرر سيكون على رأس القائمة"، مضيفاً "بعد كأس لايفر في لندن (بين 23 و25 أيلول/سبتمبر)، أضاف بازل إلى روزنامته وأكد لإدارة الدورة مشاركته".
 

روجيه فيدرر
السابق نادال يعود إلى الملاعب من بواب
اقرأ
نادال يعود إلى الملاعب من بوابة بطولة مدريد
التالي
ar

آخر الأحداث

آخر الأحداث

>