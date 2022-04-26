فيدرر على رأس قائمة المشاركين في دورة بازل

وغاب فيدرر الذي يحتفل الصيف المقبل بميلاده الحادي والأربعين، عن الملاعب منذ خروجه من الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون في تموز/يوليو الماضي أمام البولندي هوبرت هوركاش بسبب إصابات في الركبة.

وبعد خسارته أمام هوركاش، خضع السويسري الفائز بعشرين لقباً في البطولات الكبرى، لثالث عملية جراحية في الركبة في غضون عام ونصف العام.

وجاء في البيان الصادر عن اللجنة المنظمة للدورة التي توج فيدرر بلقبها 10 مرات من أصل 15 مباراة نهائية، أن "روجيه فيدرر سيكون على رأس القائمة"، مضيفاً "بعد كأس لايفر في لندن (بين 23 و25 أيلول/سبتمبر)، أضاف بازل إلى روزنامته وأكد لإدارة الدورة مشاركته".

