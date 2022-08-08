فوز أول لسيرينا في الفردي منذ أوائل صيف 2021

وكانت سيرينا التي تحتفل بميلادها الحادي والأربعين الشهر المقبل، تخوض مباراتها الثانية فقط في الفردي هذا العام والأولى على الملاعب الصلبة منذ 18 شهراً وتحديداً منذ بطولة أستراليا المفتوحة عام 2021.

وبعد غياب لمدة عام بسبب إصابة في الفخذ، خسرت سيرينا في حزيران/يونيو مباراتها الأولى في الفردي أمام الفرنسية هارموني تان في الدور الأول لبطولة ويمبلدون.

وبانتصارها الإثنين في الدور الأول للدورة الكندية ضد باريساس دياس التي أجبرت منافستها المتوجة بـ23 لقباً كبيراً على خوض 25 دقيقة خلال شوط واحد في المجموعة الثانية وساعة و57 دقيقة بالمجمل، حققت سيرينا فوزها الأول على الإطلاق في الفردي منذ الرابع من حزيران/يونيو 2021 حين تغلبت على مواطنتها دانييل كولينز في الدور الثالث لبطولة رولان غاروس الفرنسية قبل الخروج على يد الكازخستانية إيلينا ريباكينا في ثمن النهائي.

بقية النتائج

وتأهلت الى الدور الثاني أيضاً لكن بسهولة تامة الرومانية سيمونا هاليب التي فازت بالأشواط السبعة الأولى في طريقها لتخطي الكرواتية دونا فيكيتش 6-صفر و6-2 في ساعة ودقيقتين فقط.

وألحقت الرومانية، المصنفة 15 في الدورة والفائزة باللقب مرتين سابقاً، بمنافستها الكرواتية هزيمتها العاشرة في آخر 11 مواجهة ضد لاعبات من نادي العشرين الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات.

وتأهلت الى الدور الثاني أيضاً اللاتفية يلينا أوستابنكو السادسة عشرة بفوزها على الأوكرانية أنهيلينا كالينينا 6-4 و6-3.

