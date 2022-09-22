فافرينكا يطيح بمدفيديف من دورة ميتز

وخسر فافرينكا (37 عاماً) النقطة الفاصلة في المجموعة الثانية أمام مدفيديف المصنف رابعاً حالياً والأوّل في الدورة، قبل أن يفوز 6-4، 6-7 (7/9) و6-3.

وهو الفوز الرابع توالياً لفافرينكا بعدما فاز في مباراتين في التصفيات، علماً بأنه سيواجه السويدي ميكايل يامر.

وقال فافرينكا الذي ابتعد عن الملاعب لفترة عام بسبب تعرضه لإصابة في وتر أخيل "أنا سعيد جداً بمستوى اللعب الذي قدمته اليوم"، وتابع "من أجل أن أعيش مثل هذه اللحظات، فعلت كل شيء للعودة".

وفي وقت سابق الخميس، أنهى البولندي هوبرت هوركاش حامل اللقب والمصنف عاشراً عالمياً، مشوار النمسوي دومينيك تيم بمجموعتين نظيفتين 6-3 و6-4 في مباراة استمرت ساعة و17 دقيقة.

وبعد بداية بطيئة ونقطتي كسر إرسال، استعاد هوركاش زمام المبادرة وفاز بالمجموعة الأولى، قبل أن يظفر بالثانية مع 12 إرسالاً ساحقاً.

وفي ربع النهائي، سيلعب هوركاش مع الفرنسي أرتور راندركنيس الذي أقصى الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 7-6 (13-11) و6-3.