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كأس آسيا - الإمارات 2019
تنس

عودة الإيطالية إيراني من الإيقاف

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تم اختيار  سارا إيراني، العائدة من إيقاف استمر 10 أشهر، ضمن منتخب إيطاليا الذي سيخوض منافسات الدور الأول للمجموعة العالمية الثانية في مسابقة كأس الاتحاد لكرة المضرب.

beIN SPORTS

وتواجه إيطاليا في هذا الدور سويسرا يومي 9 و10 شباط/فبراير في مدينة بال.

وأوقفت محكمة التحكيم الرياضي سارة إيراني الفائزة بخمسة ألقاب للزوجي في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، في آب/اغسطس 2017 لمدة شهرين، ثم تم تشديد العقوبة في آب/اغسطس 2018 لتصبح 10 أشهر بسبب مخالفتها أنظمة مكافحة المنشطات من خلال تحليل ايجابي اثبت وجود مادة ليتروزول المحظورة.

ودافعت إيراني عن نفسها بالتأكيد أنها أخذت "عن طريق عدوى عرضية" هذا المنتج الذي يحجب اكتشاف مادة التستوستيرون الممنوعة من خلال تناول والدتها لدواء يحتوي على مادة ليتزورول.

وأمضت إيراني المصنفة 113 حاليا مدة العقوبة، ويمكنها أن تشارك ضد المنتخب السويسري.
                  

سارا إيراني
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