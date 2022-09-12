صدارة تاريخية لألكاراث وجابر تستعيد الوصافة

صدارة ألكاراث جاءت عقب فوزه ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب آخر البطولات الأربع الكبرى، فيما عادت التونسية أنس جابر إلى وصافة تصنيف رابطة المحترفات خلف البولندية المُحَلِّقة إيغا شفيونتيك.

وأحرز ألكاراث الأحد لقب البطولة الأميركية بفوزه في النهائي على النرويجي كاسبر رود الذي ارتقى بدوره من المركز السابع إلى الثاني، فيما تراجع المتصدر السابق الروسي دانييل مدفيديف من المركز الأول إلى الرابع خلف الإسباني رافاييل نادال بعد تنازله عن لقب البطولة الأميركية، بخروجه من ثمن النهائي على يد الأسترالي نيك كيريوس.

وكان تتويج ألكاراث الأحد بلقبه الأول في البطولات الكبرى قياسياً في العديد من النواحي، إذ بات أوّل مراهق يحرز لقب بطولة كبرى منذ مواطنه رافايل نادال في رولان غاروس 2005 والأصغر الذي يعتلي صدارة التصنيف العالمي منذ الأسترالي ليتون هويت (20 عاماً و9 أشهر) في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2001.

كما أصبح أصغر متوّج في نيويورك منذ الأميركي بيت سامبراس في 1990.

وحافظ نادال على مركزه الثالث رغم خروجه من الدور ثمن النهائي لأميركا المفتوحة على يد الأميركي فرانسيس تيافو، فيما تراجع غريمه الصربي نوفاك دجوكوفيتش مركزاً، وبات سابعاً بعد حرمانه من المشاركة في البطولة الأميركية على خلفية رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ودخل تيافو وكيريوس نادي العشرين الأوائل في المركزين التاسع عشر والعشرين توالياً، بعد وصول الأميركي إلى نصف النهائي والأسترالي الى ربع النهائي.

جابر تستعيد الوصافة

ولدى السيدات، استعادت جابر الوصافة من الإستونية أنيت كونتافيت بعد وصولها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة إلى النهائي الكبير الثاني لها توالياً، قبل أن تخسر أمام شفيونتيك التي واصلت تحليقها في الصدارة بعد فوزها بلقبها الثالث في الـ"غراند سلام"، ليصبح الفارق بينها وبين وصيفتها الجديدة أكثر من ضعف النقاط (10365 للبولندية مقابل 5090 للتونسية).

ودخلت جابر البطولة الأميركية وهي في المركز الخامس نتيجة عدم احتساب نقاط ويمبلدون، وكانت الفرنسية كارولين غارسيا من أبرز المستفيدات من نتيجتها في فلاشينغ ميدوز، إذ صعدت 10 مراكز لتصبح العاشرة في أفضل تصنيف لها من 2018، بعدما وصلت الى نصف النهائي الأول لها في البطولات الكبرى قبل أن تنتهي مغامرتها على يد جابر.

ولا تزال غارسيا بعيدة عن أفضل تصنيف لها والذي كان المركز الرابع في أيلول/سبتمبر 2018.

وصعدت الأميركية كوكو غوف الذي خرجت من ربع نهائي البطولة الأميركية على يد غارسيا بالذات، أربعة مراكز لتصبح الثامنة، فيما كان أكبر تراجع بين العشر الأوليات لليوناني ماريا ساكاري التي خسرت ثلاثة مراكز لتصبح سادسة.

وبوصولها إلى الدور الثالث قبل انتهاء مشوارها الأخير قبل الاعتزال على يد الأسترالية آيلا تومليانوفيتش، صعدت الأسطورة الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس 284 مركزاً لكنها ستودع عالم الكرة الصفراء في مركز لا يليق بتاريخها وألقابها الكبرى الـ23، إذ تقبع في المركز الـ321 رغم التقدم الهائل الذي حققته.



تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:

1. الإسباني كارلوس ألكاراس 6740 نقطة (3+)

2. النرويجي كاسبر رود 5850 (5+)

3. الإسباني رافاييل نادال 5810

4. الروسي دانييل مدفيديف 5065 (3-)

5. الألماني ألكسندر زفيريف 5040 (3-)

6. اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 4810 (1-)

7. الصربي نوفاك دجوكوفيتش 3570 (1-)

8. البريطاني كاميرون نوري 3550 (1+)

9. الروسي أندري روبليف 3390 (2+)

10. البولندي هوبرت هوركاش 3355



تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1. البولندية إيغا شفيونتيك 10365 نقطة

2. التونسية أنس جابر 5090 (3+)

3. الإستونية أنيت كونتافيت 4300 (1-)

4. الإسباني باولا بادوسا 3980

5. الأميركية جيسيكا بيغولا 3501 (3+)

6. اليونانية ماريا ساكّاري 3480 (3-)

7. البيلاروسية أرينا سابالينكا 3470 (1-)

8. الأميركية كوكو غوف 3047 (4+)

9. الرومانية سيمونا هاليب 3025 (2-)

10. الفرنسية كارولين غارسيا 2930 (7+)

