شفيونتيك وبيغولا إلى ربع نهائي دورة دبي

وتغلبت شفيونتيك على الروسية ليودميلا سامسونوفا 6-1 و6-صفر والأميركية على الرومانية آنا بوغدان 6-4 و6-3 في ثمن النهائي.

في المباراة الاولى، تابعت شفيونتيك عروضها الرائعة التي توجتها السبت بلقب دورة الدوحة على حساب بيغولا، وحققت فوزها الساحق الثاني في الدورة الإماراتية بعدما أعفيت من خوض الدور الأول على غرار المصنفات الأربع الأوليات.

وتلتقي شفيونتيك في الدور المقبل مع التشيكية كارولينا بليشكوفا الفائزة على الأوكرانية أنجيلينا كالينينا 7-5 و6-7 (6-8) و6-2 في مباراة ماراثونية استغرقت ساعتين و45 دقيقة.

وفي المباراة الثانية، احتاجت بيغولا إلى ساعة و36 دقيقة لتحقيق الفوز الثالث في ثالث مواجهة بينها وبين بوغدان الصاعدة من التصفيات.

وتلتقي بيغولا في ربع النهائي مع التشيكية كارولينا موتشوفا التي أطاحت بالسويسرية بيليندا بينتشيتش الثامنة وبطلة نسخة 2019 بالفوز عليها 6-1 و6-4.

وجرّدت سابالينكا منافستها أوستابنكو من لقبها بالفوز عليها بثلاث مجموعات 2-6 و6-1 و6-1 لتجدد فوزها عليها في ثاني مواجهة بينهما، بعد جنجو الصينية 2019.

وكانت سابالينكا حققت فوزًا ساحقًا على الاميركية لورين ديفيس 6-صفر و6-1 في الدور السابق

وتخطت سابالينكا خسارتها المجموعة الاولى بسهولة قبل ان ترد التحية بقوة من خلال فوزها بالمجموعتين الاخيرتين بنتيجة واحدة 6-1 و6-1.

وأضافت الأميركية ماديسون كيز البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا إلى قائمة ضحاياها في الدورة عندما تغلبت عليها بسهولة كبيرة 6-2 و6-1 في 57 دقيقة.

وتلتقي كيز في ربع النهائي مع مواطنتها كوكو غوف الخامسة والتي تأهلت دون أن تلعب بسبب انسحاب منافستها الكازاخستانية إيلينا ريباكينا التاسعة.

