شاردي أول المتأهلين إلى ثمن نهائي دورة دبي

وخسر شاردي المجموعة الأولى بسهولة 2-6، لكنه رد التحية في الثانية وأنهاها في صالحه 6-3.

وواصل شاردي انتفاضته في المجموعة الثالثة الحاسمة وكسر إرسال الأسترالي في الشوط الأول ليتقدم 1-صفر ثم 2-صفر وحافظ على تفوقه حتى أنهاها في صالحه 6-4.

واحتاج شاردي إلى ساعة و44 دقيقة لحسم المباراة الأولى بينه وبين الأسترالي.

ويلتقي شاردي في الدور المقبل مع الأسترالي الآخر أليكسي بوبيريني المشارك ببطاقة دعوة أو الروسي كارن خاتشانوف الثامن والذي أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الـ17 الأوائل.

وصنف النمسوي دومينيك تييم والروسي أندري روبليف في المركزين الأول والثاني على التوالي وسيستهلان مشوارهما بمواجهة الجنوب إفريقي لويد هاريس الصاعد من التصفيات والفائز على الأسترالي الآخر كريستوفر اوكونيل الصاعد بدوره من التصفيات 6-7 (5-7) و6-4 و6-1، والفنلندي إميل روسوفيوري الصاعد من التصفيات والفائز على الاسترالي جوردان طومسون.

وبلغ الدور الثاني أيضا الاسباني أليخاندرو دافيدوفيتش بفوزه على المولدافي رادو البوت الصاعد من التصفيات6-4 و6-4، والسلوفيني الياز بيديني بتغلبه على الهندي يوكي بهامبري الصاعد من التصفيات 3-6 و6-1 و6-4، والألماني يان-لينارد شتروف بفوزه على الكازخستاني ميخائيل كوكوشكين الصاعد من التصفيات 6-3 و6-2، والفرنسي ريشار غاسكيه بتغلبه على الايطالي ماركو تشيكيناتو 6-4 و6-2، والاسباني برنابيه ساباتا الصاعد من التصفيات بفوزه على الاسترالي جون ميلمان 6-4 و6-4 والمجري مارتون فوتشوفيتش بتغلبه على الكندي فاسيك بوسبيسيل 2-6 و7-5 و6-4.

وفي الدور المقبل، يلعب دافيدوفيتش مع الصربي فيليب كرايينوفيتش الرابع عشر، وبيديني مع الكرواتي بورنا تشوريتش العاشر، وشتروف مع الكندي دينيس شابوفالوف الثالث، وغاسكيه مع البولندي روبرت هوركاش الثالث عشر، وساباتا مع الإيطالي لورنتسو سونيغو السابع عشر، وفوتشوفيتش مع الاسباني بابلو كارينيو بوستا السادس.

