شارابوفا لا تفكر بالاعتزال وتقتدي بـ"الملهم" نادال

وأشارت إلى أنها تستلهم من نظيرها الإسباني رافاييل نادال لتخطي محنة الاصابات.

وخاضت المصنفة اولى عالميا سابقا غمار ثماني بطولات فقط خلال عام 2019، لعبت خلالها 15 مباراة.

وبعد خروجها من الدور الاول لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الاربع الكبرى، امام الاميركية سيرينا وليامس في آب/أغسطس الفائت، عادت شارابوفا الى المنافسات في دورة أبو ظبي الاستعراضية في الامارات الخميس، حيث عوضت كسر ارسالها في مجموعتين لتتغلب على الاسترالية أيلا تومليانوفيتش 6-4 و7-5.

وقالت اللاعبة المتوّجة بخمس بطولات كبرى "أي فرصة أحظى بها للخروج واللعب على مستوى تنافسي هو يوم جيد، لأنني لم ألعب كثيرا (في الآونة الاخيرة). بالطبع أخرج من هذه المباراة وأنا سعيدة كوني كنت على ارض الملعب مجددا وستتحسن الامور من هنا".

وفي الوقت الذي لم تكشف فيه الروسية تفاصيل عن مدى اصابتها في الكتف، أكدت أنها "شعرت بخير" عقب مباراتها مع تومليانوفيتش، فيما لم ترفع سقف توقعاتها للدورة بعد غيابها لأربعة أشهر عن الملاعب.

ويبدو أنه ضمن مخططات "الحسناء" الروسية المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام المقبل، إلا انها أكدت عدم نيتها المشاركة في الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل.

وقالت شارابوفا (32 عاما) "أعتقد أن أحد أكبر التحديات للعام الجديد هو أن يكون لدي جدول. أتطلع قُدماً للذهاب إلى استراليا وسنرى كيف ستسير الأمور وكيف سيصمد جسدي هناك".

وستخوض شارابوفا بعض المباريات الاستعراضية في جزيرة هاواي الأميركية قبل التوجه إلى استراليا حيث تخطط لخوض بعض المباريات التحضيرية قبل افتتاح الموسم في ميلبورن.

وأكدت الروسية التي تراجعت الى التصنيف 131 عالميا أنها لم تفكر حتى اللحظة بموعد اعتزالها معتبرة ان الاصابات جزء لا يتجزأ من حياة أي رياضي، "لدي أهداف وأحلام في الحياة بعد كرة المضرب، ولكن لا زلت أملك الشغف والدافع في داخلي".

واعترفت شارابوفا المتوجة في أستراليا عام 2008 أنها تستلهم من نادال صاحب 19 بطولة كبرى، الذي عانى في مسيرته من العديد من الاصابات، وأكدت "أنا مندهشة من مسيرته. أعتقد أنها تعلقت كثيرا بالذكاء الاستراتيجي لجدول مبارياته".

وتابعت "من وجهة نظره، يحب أن يشعر بثقة عالية في العديد من المباريات، ولكن عليك أن تكون بصحة جيدة لتقوم بذلك. لذا عليك أن تتخذ القرارات الصائبة. ومما لا شك فيه، بإمكاني أن أتعلم منه في هذا المجال".