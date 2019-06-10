شارابوفا تعود إلى الملاعب عبر بوابة مايوركا

وأكد المنظمون في بيان أنّ اللاعبة (32 عاماً ومصنفة 86 عالمياً حالياً) ردت بـ "نعم على دعوة منظمي دورة مايوركا وستعود إلى الملاعب بعد أشهر بدون مشاركة في الدورات بسبب إصابة في كتفها الأيمن".

ونقل البيان عن الروسية قولها إنّها "سعيدة جداً للإعلان أني سأقبل بطاقة الدعوة من أجل خوض دورة مايوركا" التي تقام على ملاعب عشبية بين 17 حزيران/يونيو الحالي و23 منه.

وكانت شارابوفا خضعت لعملية جراحية ثانية في كتفها في شباط/فبراير 2019، بعد أولى عام 2008.



وقبل غيابها عن الملاعب شاركت في كانون الثاني/ يناير في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، وبلغت ثمن النهائي حيث خسرت أمام الاسترالية آشلي بارتي التي توجت السبت بأول لقب كبير في مسيرتها، بفوزها على التشيكية الشابة ماركيتا فاندروسوفا في نهائي رولان غاروس الفرنسية.

