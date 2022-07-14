سيرينا وليامس تشارك في دورة تورنتو

ويشارك إلى جانب المصنفة أولى عالمياً سابقاً في تورونتو المقررة من 6 حتّى 14 آب/أغسطس المقبل، كوكبة من نجوم ونجمات كرة المضرب.

وتشارك سيرينا بجانب أبرز اللاعبات، من بينهن البولندية ايغا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً.

وتبرز مشاركة اليابانية ناومي أوساكا والأميركية كوكو غوف والبريطانية إيما رادوكانو.

في المقابل، ستكون دورة الرجال الألف نقطة للماسترز في مونتريال التي تتناوب سنوياً مع تورونتو على استضافة دورتي الرجال والسيدات، محطة لعودة الاسباني رافايل نادال بعد اصابة تعرض لها في عضلة البطن في ويمبلدون وأجبرته على الانسحاب من الدور نصف النهائي.

ويشارك أيضاً اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف رابعاً عالمياً، النروجي كاسبر رود والاسباني كارلوس ألكاراث، إلى الروسي دانييل مدفيديف المصنف أوّل عالمياً.

