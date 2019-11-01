سفيتولينا إلى نصف النهائي بالعلامة الكاملة

وهو الفوز الثالث للأوكرانية المصنفة ثامنة عالميا، في ثلاث مباريات خاضتها ضمن المجموعة البنفسجية في مدينة شينزين الصينية.

بدأت سفيتولينا المباراة بخسارة إرسالها في الشوط الثالث بسبب خطأ مزدوج، فيما رفعت كينين من مستوى لعبها من دون ان تتمكن من حسم المجموعة لصالحها في الشوط العاشر والارسال معها.

وردت الأوكرانية بكسر ارسال الاميركية مرة جديدة في الشوط الثاني عشر لتحسم المجموعة الأولى لصالحها.

في المجموعة الثانية، كسرت كينين إرسال منافساتها في الشوط التاسع ولكنها مرة جديدة فشلت في الحسم، لتقلب سفيتولينا الأمور لصالحها وتحسم المجموعة والمباراة بشوط فاصل "تاي بريك".

وحققت سفيتولينا (25 عاما) فوزها الثامن تواليا في بطولة الماسترز، في سعيها لإنهاء الموسم مع فوز أول منذ أن أحرزت لقبها الأخير العام الماضي في دورة سنغافورة.

وكانت كينن، المصنفة 12، حلت بدلا من الكندية بيانكا أندرييسكو، المصنفة رابعة عالميا والتي انسحبت من الدورة الأربعاء أمام التشيكية كارولينا بليشكوفا بسبب إصابة في الركبة.

وتلعب سفيتولينا السبت في الدور نصف النهائي مع السويسرية بليندا بنتشيتش.

وتقام لاحقا اليوم مباراة تجمع بين الرومانية سيمونا هاليب بطلة ويمبلدون وبليشكوفا المصنفة ثانية، لتحديد هوية من سيتأهل للدور نصف النهائي لمواجهة الاسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميا.