سامسونوفا تحرز لقب دورة واشنطن

واللقب هو الثاني لسامسونوفا في مسيرتها بعد أن توجت بطلة في دورة برلين العام على الماضي.

في المقابل، فشلت كانيبي في إحراز لقبها الخامس والأول منذ 9 سنوات وتحديداً منذ تتويجها في دورة بروكسل عام 2013.

ونجحت ساسمسونوفا (23 عاماً) في تخطي 3 لاعبات مصنفات من بين الست الأوليات في الدورة في طريقها إلى اللقب، بعد تخطيها بطلة فلاشينغ ميدوز، البريطانية إيما رادوكانو والبلجيكية إيليز مرتنز أيضاً.

كانت المرة الثانية التي تلتقي فيها اللاعبتان وجها لوجه وسبق لسامسونوفا أن تغلبت على الاستونية البالغة 37 عاماً في الدور الأول من بطولة ويمبلدون الانكليزية العام الماضي.

كسرت كانيبي ارسال منافستها مرة واحدة في المجموعة الأولى لتفوز بها.

وفي الثانية، تقدمت سامسونوفا 4-3 من خلال كسر ارسال منافستها ثم فازت بالشوطين التاليين لتفرض ثالثة حاسمة.

وتكرر السيناريو في المجموعة الثالثة التي انتهت بفوز الروسية 6-3 لتنهي المباراة في ساعة و44 دقيقة.

