سابالينكا تحرز لقب دورة أديلايد الأسترالية

وأنهت سابالينا سلسلة من ثلاث هزائم توالياً في المباريات النهائية لتخرج متوجة بلقبها الحادي عشر في مسيرتها في ساعة و43 دقيقة وسط حرارة مرتفعة بلغت 36 درجة مئوية. وكان آخر لقب احرزته سابالينكا في دورة مدريد في ايار/مايو عام 2021.

وحققت البيلاروسية العلامة الكاملة في هذه الدورة كونها لم تخسر أي مجموعة لتوجه رسالة إلى جميع منافساتها قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى في الغراند السلام في 16 الحالي.

في المقابل، وبعمر 18 عاماً بات نوسكوفا أصغر لاعبة تخوض مباراة نهائية لدورة (500 نقطة) منذ الدانماركية كارولاين فوزنياكي في نيو هايفن الاميركية عام 2007.

وكانت نوسكوفا حققت المفاجأة في نصف النهائي بفوزها على التونسية أُنس جابر المصنفة ثانية عالمياً وستدخل نادي اللاعبات الخمسين الأوليات في التصنيف العالمي الذي سيصدر اثنين بعد أن دخلت الدورة في المركز 102.

وقالت سابالينكا بعد تتويجها "اريد توجيه التهنئة أولاً إلى هذه الشابة (نوسكوفا) بعد الأسبوع الرائع الذي أمضته هنا. أعتقد أنك تملكين مستقبلاً باهراً. أنا متأكدة تماماً بأننا سنخوض مباريات نهائيات أخرى وجهاً لوجه".

وتابعت "أنا أيضاً عشت أسبوعاً رائعاً واستمتعت بكل لحظة فيه".

يذكر أن سابالينكا بلغت الدور نصف النهائي مرتين في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز، لكنها فشلت في تخطي ثمن النهائي في البطولة الأسترالية عامي 2021 و2022.