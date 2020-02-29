زينل: " طريقة لعب سابالينكا تشبه أداء أزارينكا"

فراس بن أحمد

تصوير: سامر الرجال

وأشاد زينل باللاعبة المتوجة بلقب بطولة قطر توتال على حساب التشيكية بيترا كفيتوفا قائلاً: "استحقت سابالينكا الوصول إلى النهائي والتتويج باللقب لأنها لعبت بشكل متميز. كفيتوفا خاضت مواجهات صعبة أمام الإسبانية كارلا سواريز نافارو ، المتوجة بلقب عام 2016، واللاتفية يلينا أوستابينكو، وصيفة 2016، وخاضت المباراة الأصعب أمام التونسية أنس جابر ( 7-6 و7 -6) وكذلك أمام الأسترالية آشلي بارتي، الأولى على العالم، فأرهقت اللاعبة ولم تكن في حالتها في مباراة النهائي".

وأضاف زينل قائلاً " سابالينكا لعبت بشكل رائع.. طريقة لعبها يذكرني بطريقة لعب فيكتوريا أزارينكا. كما أنها ستتقدم في التصنيف الجديد لمحترفات التنس".

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مستقبل باهر ينتظر أنس جابر

أكد أمين السر العام للاتحاد القطري للتنس والاسكواش بأن القادم سيكون مميزاً للاعبة التونسية أنس جابر قائلاً: "كسبت أنس مباريات هامة أمام المصنفات الأوليات على العالم سواء ان كان ذالك في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب أوفي قطر. بخطوة بخطوة ستكون أنس في الأدوار النهائية كما أن تصنيفها سيرتفع أكثر".

وأضاف زينل قائلاً: "اللجنة المنظمة سعيدة بوصول انس لهذه المرحلة وتمنينا وجودها في نصف النهائي والنهائي ولكن هذا ليس الا بداية المشوار بالنسبة لها".

أما عن الجماهير التونسية التي صنعت الحدث في مدرجات الملعب الرئيسي لمجمع خليفة للتنس والاسكواش، قال طارق زينل: "نشكر الجماهير التونسية التي تفاعلت بشكل كبير وكانت دعماً كبيراً لأنس جابر".

وأردف قائلاً: "جمهور كبير واكب البطولة فكان متميزاً".

