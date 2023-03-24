ريباكينا بصعوبة إلى الدور الثالث في ميامي

وضربت ريباكينا موعداً في الدور الثالث مع الإسبانية باولا بادوسا (29) علماً انها اقصت في هذه النسخة الالمانية لاورا سيغموند (114) بنتيجة 7-6 (7-2) و4-6 و6-2.

وبخلاف ريباكينا وبادوسا، لم تحتج الأميركية جيسيكا بيغولا الثالثة لبذل الكثير من الجهود للفوز على الكندية كاترين سيبوف 6-3 و6-1.

وبدورها، حجزت الأميركية كوكو غوف بطاقتها للدور الثالث بفوزها على الكندية ريبيكا مارينو (83) 6-4 و6-3.

وتأهلت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا بفوزها على الإيطالية كاميلا جورجي 6-3 و6-1، على أن تقابل البولندية ماغدا لينيت (19).

وفازت البلجيكية إليز مارتنز على الروسية داريا كاساتكينا المصنفة ثامنة 4-6 و6-2 و6-2.

عند الرجال وضمن منافسات الدور الأول، فاز التشيكي ييري لاهيتشكا على الأرجنتيني فيديريكو كوريا 6-3 و6-4.

وانتصر الإيطالي لورنتسو سونيغو على النمسوي دومينيك تيم 7-6 (9-7) و6-2.

وفاز التشيلي كريستيان غارين على الأميركي ماركوس جيرون 6-4 و2-6 و6-4.

واحتاج الفرنسي ريشار غاسكيه لثلاث مجموعات للتخلص من الأسترالي كريستوفر أوكونيل 6-4 و3-6 و6-1.

وضرب غاسكيه في الدور التالي موعداً مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس .





