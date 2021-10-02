روبليف إلى نصف نهائي دورة سان دييغو

وتغلب روبليف (23 عاماً) الجمعة على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان السادس في المنافسات 6-1 و7-5.

قال الروسي المصنف خامساً عالمياً "ساعدتني كثيراً مواجهته في كأس ليفر حيث فزت عليه. كانت المجموعة الأولى بالغة السهولة، لكن الثانية أتت رائعة بالنسبة للجماهير".

ويلتقي روبليف السبت نوري (28 عالمياً) الفائز على الكندي دنيس شابوفالوف الرابع في البطولة 6-3 و6-1.

قال اللاعب البالغ 26 عاماً "أرسل دنيس جيداً ووجدت صعوبة في التبادلات. لكن نجحت بالحفاظ على ارسالي قبل حصد النقاط الفائزة".

وفي نصف النهائي الثاني، يلعب النروجي كاسبر رود المصنف ثانياً في المنافسات والفائز على الإيطالي لورنتسو سونيغو 6-1 و6-4 مع البلغاري غريغور ديميتروف الفائز على الروسي أصلان كاراتسيف 6-1 و1-6 و6-2.

