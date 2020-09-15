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الدوري الإنكليزي الممتاز
تنس

روبليف إلى الدور الثاني وخروج كيربر

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بلغ الروسي أندري روبليف الدور الثاني من دورة روما لكرة المضرب بفوزه على الأرجنتيني فاكوندو باغنيس 6-4 و6-4، في حين خرجت الألمانية انجليك كيربر المصنفة أولى عالمياً سابقاً من الدور الأول على يد التشيكية كاتيرينا سينياكوفا بنتيجة 3-6 و1-6.

Reuters

 


ويلتقي روبليف المصنف 12 عالمياً في الدور الثاني مع البولندي هوبيرت هوركاش في الدورة التي تقام على الملاعب الترابية والتي تعتبر تحضيرية لرولان غاروس الفرنسية، إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وحقق روبليف الذي بلغ الأسبوع الفائت الدور ربع النهائي من بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية، 25 ضربة رابحة وكان قوياً في التبادلات الطويلة عن الخط الخلفي.

ويقدم الروسي مستويات مميزة هذا الموسم محققاً انتصاره العشرين مقابل خمس هزائم.

وفي مباراة أخرى، عوّض الاسترالي جون ميلمان تأخره 2-4 في المجموعة الثانية ليتفوق على البرتغالي جواو سوزا 7-5 و7-6 (7-2) في ساعتين وأربع دقائق.

لدى السيدات، حققت التشيكية سينياكوفا المصنفة 61 عالمياً مفاجأة بإقصائها الألمانية كيربر المصنفة أولى عالمياً سابقاً وحاملة لقب ثلاث بطولات كبرى بنتيجة 6-3 و6-1 في غضون 68 دقيقة فقط.

وهو الفوز الأول للتشيكية على كيربر المصنفة 22 عالمياً في رابع مواجهة بينهما.

وفي أبرز النتائج الأخرى، بلغت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا وصيفة رولان غاروس عام 2019 الدور الثاني بفوز صعب على اليابانية ميساكي دوي 6-1، 4-6 و6-4.

آنجيليك كيربر دورة روما للتنس أندريه روبليف
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