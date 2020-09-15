روبليف إلى الدور الثاني وخروج كيربر



ويلتقي روبليف المصنف 12 عالمياً في الدور الثاني مع البولندي هوبيرت هوركاش في الدورة التي تقام على الملاعب الترابية والتي تعتبر تحضيرية لرولان غاروس الفرنسية، إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وحقق روبليف الذي بلغ الأسبوع الفائت الدور ربع النهائي من بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية، 25 ضربة رابحة وكان قوياً في التبادلات الطويلة عن الخط الخلفي.



ويقدم الروسي مستويات مميزة هذا الموسم محققاً انتصاره العشرين مقابل خمس هزائم.

وفي مباراة أخرى، عوّض الاسترالي جون ميلمان تأخره 2-4 في المجموعة الثانية ليتفوق على البرتغالي جواو سوزا 7-5 و7-6 (7-2) في ساعتين وأربع دقائق.

لدى السيدات، حققت التشيكية سينياكوفا المصنفة 61 عالمياً مفاجأة بإقصائها الألمانية كيربر المصنفة أولى عالمياً سابقاً وحاملة لقب ثلاث بطولات كبرى بنتيجة 6-3 و6-1 في غضون 68 دقيقة فقط.



وهو الفوز الأول للتشيكية على كيربر المصنفة 22 عالمياً في رابع مواجهة بينهما.



وفي أبرز النتائج الأخرى، بلغت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا وصيفة رولان غاروس عام 2019 الدور الثاني بفوز صعب على اليابانية ميساكي دوي 6-1، 4-6 و6-4.