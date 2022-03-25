دورة ميامي: انتهاء مشوار سابالينكا وتأهل أوساكا وجابر



وبغياب الأسترالية آشلي بارتي، الفائزة بلقب النسختين الماضيتين عامي 2019 و2021 (ألغيت 2020 بسبب كورونا)، بعدما قررت أولاً عدم المشاركة قبل أن تصدم العالم بإعلانها الاعتزال عن 25 عاماً، كانت سابالينكا من أبرز المرشحات للمنافسة على اللقب لكن مشوارها انتهى باكراً عند الدور الثاني (أعفيت من الدور الأول).



تكرر سيناريو مشاركتها الأخيرة في دورة إنديان ويلز حيث انتهى مشوارها أيضاً في الدور الثاني.



ولم تكن البريطانية إيما رادوكانو أفضل حالاً من سابالينكا، إذ خرجت بطلة فلاشينغ ميدوز 2021 من الدور الثاني أيضاً بخسارتها أمام التشيكية كاتيرينا سينياكوفا 6-3 و4-6 و5-7، ولحقت بها التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة سادسة بخسارتها أمام الروسية آنا كالينسكايا 3-6 و3-6.



وفي المقابل، بلغت اليابانية ناومي أوساكا الدور الثالث بفوزها السهل على الألمانية أنجيليك كيربر 6-2 و6-3 على مدى ساعة واحدة.



وتلتقي أوساكا مع التشيكية كارولينا موتشوفا الفائزة على الكندية ليلى فرنانديس وصيفة بطولة فلاشينغ ميدوز الصيف الماضي بنتيجة 6-4 و7-6 (7-3).



وقالت أوساكا: "إنها اللاعبة الاعلى تصنيفاً التي أواجهها هذا الموسم وأنا سعيدة للغاية".



وتأهلت أيضاً التونسية أنس جابر المصنفة ثامنة بفوزها على البولندية ماغدا لينيت 7-6 (7-1) و6-2، لتواجه الإستونية كايا كانيبي الفائزة بدورها على الإسبانية سارا سوريبيس 3-6 و7-5 و6-صفر.



وانتهى مشوار الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الخامسة عشرة على يد البريطانية هيثر واتسون 6-4 و3-6 و6-7 (4-7)، فيما تغلبت الأميركية دانييل كولينز المصنفة تاسعة على المجرية آنا بوندار 6-3 و3-6 و6-4، والسويسرية بليندا بنشيتش على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6-3 و6-1.



وفي منافسات الرجال، ضرب المصنف أول في العالم سابقاً البريطاني أندي موراي موعداً في الدور الثاني مع الروسي دانييل مدفيديف المصنف أول في الدورة وثانياً عالمياً، بعد تأهل بطل هذه الدورة لعامي 2009 و2013 إلى الدور الثاني بفوزه الصعب على الأرجنتيني فيديريكو ديلبونيس 7-6 (7-4) و6-1.



وأعفي مدفيديف الذي لم ينعم طويلاً بتصدره تصنيف المحترفين وسرعان ما أعاد العرش للصربي نوفاك دجوكوفيتش بعد خروجه من الدور الثالث لدورة إنديان ويلز، من الدور الأول على غرار جميع المصنفين الآخرين (حتى المركز 32).