دورة مدريد: بداية مطمئنة لنادال المريض

وتخطى الماتادور الإسباني الدور الثاني على حساب الكندي الشاب فيليكس-أوجيه ألياسيم بمجموعتين 6-3 و6-3.

وصمد ألياسيم (18 عاماً)، احد اكتشافات الجيل الجديد منذ بداية العام الحالي، في المجموعة الأولى حتى 3-4 قبل أن يخسر إرساله ثم المجموعة على إرسال "الماتادور" الذي يستعد لرفع رقمه القياسي في رولان غاروس إلى 12 لقباً.

ويواجه نادال، الفائز بلقب مدريد خمس مرات أولها عام 2005 وآخرها في 2017، في الدور الثالث لاعباً آخر من الجيل الصاعد هو الأميركي فرانسيس تيافو (مصنف 37) الفائز على المخضرم الألماني فيليب كولشرايبر 6-4 و3-6 و6-3.

ولم تكن بداية موسم نادال على الملاعب الترابية المحببة إليه ناجحة حيث اكتفى ببلوغ نصف النهائي في دورتي مونتي كارلو، الفائز بلقبها 11 مرة أيضاً، وبرشلونة، وهو لا يزال يبحث عن لقب أول في 2019.

واحتاج الياباني كي نيشيكوري المصنف سادساً في البطولة إلى أكثر من ساعتين للتخلص من المغمور البوليفي هوغو داليان الصاعد من التصفيات 7-5 و7-5، ليواجه السويسري ستانيسلاس فافرينكا الفائز على الأرجنتيني غيدو بيا 6-3 و6-4.

وقدم داليان أداء رائعاً لاسيما بعد تخلفه في المجموعة الأولى 1-5 وخسرها بصعوبة بعد أن أنقذ سبع كرات فيها.

وكان نيشيكوري خسر المواجهتين السابقتين مع فافرينكا، آخرهما في شباط/فبراير الماضي في دورة روتردام الهولندية عندما بلغ السويسري أول نهائي بعد العملية التي اجريت له في ركبته عام 2017.

شاردي يقابل دجوكوفيتش

وتأهل الفرنسي جيريمي شاردي (مصنف 47 على العالم) الى الدور الثالث بفوزه على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الـ 25 بسهولة 6-1 و6-2، ليقابل الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول.

وأنهى شاردي (32 عاماً) المباراة في أقل من ساعة (59 دقيقة)، وقال "قد أكون لعبت اليوم أفضل مباراة على الملاعب الترابية في مسيرتي. لقد قمت بكل شيء على نحو جيد. دافعت كما يجب، وأرسلت كما ينبغي".

وعن المواجهة الثالثة عشرة مع دجوكوفيتش حيث لم يستطيع تحقيق أي فوز على الصربي حتى الآن، قال شاردي "لم أجد الحل على الإطلاق أمامه، ولم أفز بأي مجموعة. لدي أنطباع بأني قمت بأشياء مختلفة، لكنها لم تكن كافية. لنرى غدا".

وفي أبرز المباريات، خسر الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو السابع في البطولة والثامن عالمياً أمام الصربي لاسلو دييري 3-6 و6-2 و5-7، فيما فاز اليوناني ستيفانوف تيستسيباس الثامن على الفرنسي أدريان مانارينو 6-2 و7-5، والإيطالي فابيو فونيني العاشر على الأسترالي جون ميلمان 6-2 و6-2، والفرنسي غايل مونفيس الخامس عشر على المجري مارتون فوكوفيتش 1-6 و6-4 و6-2.