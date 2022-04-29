دورة مدريد: انتهاء مشوار كفيتوفا عند الدور الأول مجدداً وتأهل ساكاري



وللدورة الثالثة توالياً، سقطت التشيكية البالغة 32 عاماً والمصنفة 30 عالمياً عند الحاجز الأول بعدما سبق لها اختبار نفس السيناريو في دورتي تشارلستون الأميركية وشتوتغارت الألمانية، لتواصل بالتالي بحثها عن لقبها الأول منذ تتويجها في الدوحة أوائل العام الماضي.



وتلتقي تيخمان في الدور الثاني الكندية ليلى فرنانديز الفائزة بدورها على الألمانية أندريا بتكوفيتش 6-1 و1-6 و6-4.



وعانت اليونانية ماريا ساكاري المصنفة رابعة لحجز بطاقتها إلى الدور الثاني بالفوز على الأميركية ماديسون كيز 6-7 (8-10) و6-3 و6-4.

كما تأهلت الأميركية دانييل كولينز السادسة بفوزها على البورتوريكية مونيكا بويغ 7-5 و6-صفر، الكازاخستانية إيلينا ريباكينا السادسة عشرة بفوزها على الفرنسية أوسيان دودان 6-2 و7-5، والأميركية جيسيكا بيغولا الثانية عشرة بفوزها على الإيطالية كاميلا جورجي 7-5 و2-6 و7-5.

وكانت البيلاروسية أرينا سابالينكا أحرزت لقب الموسم الماضي بفوزها في النهائي على الأسترالية المعتزلة آشلي بارتي، لكن مشوار المصنفة الثالثة كان قصيراً جداً في هذه النسخة إذ تنازلت عن اللقب بخروجها الخميس من الدور الأول على يد الأميركية أماندا أنيسيموفا بالخسارة أمامها 2-6 و6-3 و4-6.