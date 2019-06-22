دورة مايوركا: خروج كيربر من نصف النهائي

خرجت الألمانية أنجيليك المصنفة سادسة عالميا من الدور نصف النهائي لدورة مايوركا الإسبانية الدولية في كرة المضرب، بخسارتها أمام السويسرية بيليندا بينسيتش الثالثة عشرة 6-2 و6-7 (2-7) و4-6 السبت.

وكانت كيربر التي ستدافع مطلع تموز/يوليو عن لقبها في بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى، في طريقها إلى بلوغ المباراة النهائية الثانية لها هذا الموسم عندما كسبت المجموعة الاولى بسهولة 6-2، لكنها خسرت الثانية بعد اللجوء الى شوط فاصل، قبل أن تخسر الثالثة 4-6.

وكانت كيربر (31 عاما) خسرت نهائي إنديان ويلز مطلع آذار/مارس الماضي أمام الكندية بيانكا أندرسكو.

ولم تحرز كيربر أي لقب منذ تتويجها ببطولة ويمبلدون في 2 تموز/يوليو الماضي عندما تغلبت على الأميركية سيرينا وليامس محققة اللقب السابع عشر في مسيرتها الاحترافية.

وتلتقي بينسيتش (22 عاما) في النهائي في سعيها للقب الثاني هذا العام بعد دورة دبي، والسادس في مسيرتها الاحترافية مع الأميركية صوفيا كينين الـ30 عالميا والتي تغلبت على اللاتفية أناستاسيا سيفاستوفا الثانية عشرة عالميا 6-4 و4-6 و6-2.

وترصد كينين اللقب الثاني لها هذا الموسم أيضا وفي مسيرتها الاحترافية بعد الأول في هوبارت الاسترالية مطلع العام الحالي.



