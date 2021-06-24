دورة مايوركا: انسحاب دجوكوفيتش من نهائي الزوجي بسبب إصابة زميله

وكان دجوكوفيتش، المصنف أول عالمياً في الفردي، تأهل مع صديقه وزميله غوميس-هيريرا إلى نهائي الدورة الإسبانية للمرة الأولى، في أوّل شراكة بينهما، بفوزهما على الثنائي المصنف ثالثاً النمساوي أوليفر ماراش والباكستاني عصام الحق قريشي بنتيجة 6-3 و7-6 (7-4) الخميس.

ولاحقاً، أعلن الثنائي الصربي-الإسباني الانسحاب من الدورة.

وجاء في بيان لاتحاد اللاعبين المحترفين "انسحب نوفاك دجوكوفيتش وكارلوس غوميس-هيريرا من نهائي دورة مايوركا في فئة الزوجي (تعرّض غوميس-هيريرا لإصابة في القدم)".

وأضاف "الفائز من مباراة (الإيطالي) سيموني بوليلي و(الأرجنتيني) ماكسيمو غونزاليس بمواجهة (النيوزيلندي) ماركوس دانييل و(النمساوي) فيليب أوزفالد سيفوز باللقب".

وستقام المباراة الثانية في الدور نصف النهائي في وقت لاحق السبت.

وعبّر دجوكوفيتش في وقت سابق عن سعادته بالوصول إلى المباراة النهائية على عشب مايوركا، ضمن استعداداته للدفاع عن لقبه في بطولة ويمبلدون البريطانية المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل.

قال "ديوكو" الفائز مؤخراً بلقب بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) "لم أكن أتوقع أن نصل إلى المباراة النهائية"، مضيفاً "لكن لعبنا بشكل جيد، نردّ الكرة بشكل رائع ونرسلها أيضاً بشكل رائع وأعتقد أننا نلعب بشكل جيد أمام الشبكة".