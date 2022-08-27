دورة كليفلاند: ساسنوفيتش وسامسونوفا إلى النهائي

وستلاقي في المباراة الختامية ليودميلا سامسونوفا الفائزة الجمعة على الأميركية برناردا بيرا 6-1 و6-2.
وحسمت ساسنوفيتش، المصنفة 36 عالمياً، مباراتها في ساعتين و51 دقيقة لتحقق فوزها الثالث على كورنيه، فيما كان مشوار سامسونوفا أسهل بكثير في 53 دقيقة.
وستلاقي في المباراة الختامية ليودميلا سامسونوفا الفائزة الجمعة على الأميركية برناردا بيرا 6-1 و6-2.
وحسمت ساسنوفيتش، المصنفة 36 عالمياً، مباراتها في ساعتين و51 دقيقة لتحقق فوزها الثالث على كورنيه، فيما كان مشوار سامسونوفا أسهل بكثير في 53 دقيقة.
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