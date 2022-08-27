دورة كليفلاند: ساسنوفيتش وسامسونوفا إلى النهائي



وستلاقي في المباراة الختامية ليودميلا سامسونوفا الفائزة الجمعة على الأميركية برناردا بيرا 6-1 و6-2.

وحسمت ساسنوفيتش، المصنفة 36 عالمياً، مباراتها في ساعتين و51 دقيقة لتحقق فوزها الثالث على كورنيه، فيما كان مشوار سامسونوفا أسهل بكثير في 53 دقيقة.



