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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
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دورة كليفلاند: ساسنوفيتش وسامسونوفا إلى النهائي

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أقصت ألياكساندرا ساسنوفيتش المصنفة سابعة (في الدورة) الفرنسية الثامنة (في الدورة) أليزيه كورنيه 6-7 (5-7) و7-5 و6-3 وبلغت نهائي دورة كليفلاند الأميركية في كرة المضرب.

Reuters


وستلاقي في المباراة الختامية ليودميلا سامسونوفا الفائزة الجمعة على الأميركية برناردا بيرا 6-1 و6-2.

وحسمت ساسنوفيتش، المصنفة 36 عالمياً، مباراتها في ساعتين و51 دقيقة لتحقق فوزها الثالث على كورنيه، فيما كان مشوار سامسونوفا أسهل بكثير في 53 دقيقة.


              

ألياكساندرا ساسنوفيتش ليودميلا سامسونوفا دورة كليفلاند
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