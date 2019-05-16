وكان من المفترض أن يخوض السويسري البالغ 37 مباراته الأولى في روما منذ 2016 حين خرج من ربع النهائي على يد النمساوي دومينيك تييم قبل أن يقرر في الموسمين الماضيين التغيب عن دورات الملاعب الترابية، الأربعاء لكن الأمطار تسببت في تأجيل جميع المباريات الى الخميس، ما يفرض على اللاعبين خوض مباراتين في يوم واحد.

ويلتقي فيدرر الذي لم يسبق له الفوز بهذه الدورة لكنه وصل الى مباراتها النهائية أربع مرات أعوام 2003 و2006 و2013 و2015، في وقت لاحق الخميس مع الكرواتي بورنا تشوريتش المصنف 15.

وفي المقابل، بدأ الإسباني رافايل نادال الثاني سعيه للفوز باللقب للمرة الثانية تواليا والتاسعة في مسيرته، بفوز كاسح على الفرنسي جيريمي شاردي 6-صفر و6-1، من أجل مواجهة الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي في الدور الثالث اليوم أيضا.

وحجز الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف اول بطاقته الى الدور الثالث دون عناء بفوز سهل على الكندي دينيس شابوفالوف 6-1 و6-3.

ويلعب دجوكوفيتش في الدور المقبل مع الالماني فيليب كولشرايبر او الايطالي ماركو تشيكيناتو.

وكان النمساوي دومينيك تييم الخامس أبرز ضحايا الخميس إذ انتهى مشواره عند الحاجز الأول بخسارته في الدور الثاني (أعفي من الدور الأول) أمام الإسباني فرناندو فرداسكو 6-4 و4-6 و5-7 في آخر مشاركة له قبل خوض بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، حيث يأمل تكرار سيناريو 2018 حين وصل الى النهائي.

ومن جهته، لم يجد الياباني كي نيشيكوري السادس صعوبة في تخطي الأميركي تايلور فريتز بالفوز عليه 6-2 و6-4.

