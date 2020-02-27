دورة دبي: دجوكوفيتش وتسيتسيباس إلى نصف النهائي

وأخذ الصربي الساعي إلى لقبه الخامس في دبي بعد أعوام 2009 و2010 و2011 و2013 المبادرة سريعاً أمام خاتشانوف المصنف سابعاً، ليضرب موعداً مع الفائز بين الفرنسيين غايل مونفيس الثالث في البطولة وريشار غاسكيه.

وقال دجوكوفيتش (32 عاماً) الذي حسم المباراة في ساعة و6 دقائق "لا أعتقد أن كارن كان في مستواه اليوم، بمقدوره تقديم مستويات أفضل... أحب اللعب في وقت متأخر نظراً لظروف المناخ المناسبة".

وهذا الفوز الثالث لدجوكوفيتش على خاتشانوف في أربع مباريات.

وحسم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف ثانياً في البطولة معركة مع الألماني يان-لينارد شتروف 4-6 و6-4 و6-4، ليبلغ أيضاً المربع الأخير.

قال اللاعب المتوج بدورة مرسيليا الفرنسية "كانت متقاربة جداً، كنت مرهقاً جداً اليوم. كانت مباراة هامة لي لذا حاولت اخفاءه (الارهاق)".

وجاءت المباراة متقاربة خصوصاً في المجموعة الحاسمة التي خسر فيها الألماني ارساله عندما كانت النتيجة 4-4. وعادل اليوناني سجل مواجهاته مع شتروف 2-2.

وكان تسيتسيباس بلغ نهائي دورة دبي العام الماضي وخسر أمام السويسري روجيه فيدرر الذي خضع لعملية جراحية في ظهره وسيغيب عن بطولة رولان غاروس الفرنسية.

ويلتقي تسيتسيباس في المربع الأخير البريطاني دان إيفانز الذي فاجأ الروسي أندري روبيلف المصنف سادساً في البطولة وتغلب عليه 6-2 و7-6 (11-9).

وقال إيفانز المصنف 37 عالمياً أنه استعجل إنهاء المباراة لعدم خوض مجموعة ثالثة مرهقة "كانت المباراة قاسية، صمدت في النهاية وتأهلت. لم أكن أرغب بخوض مجموعة ثالثة. أعتقد أن هذه الرغبة ساعدتني على التأهل".

وبلغ ايفانز (29 عاما) نصف نهائي إحدى دورات المحترفين للمرة الرابعة في مسيرته، بعد زغرب 2014، سيدني 2017 ودلراي بيتش العام الماضي.

تابع اللاعب المصنف أول في بريطانيا والذي حسم المواجهة في ساعتين وربع الساعة "نصف النهائي في أي من دورات المحترفين هو أمر رائع".

وواجه إيفانز ضغطاً مستمراً من الروسي الذي استهل موسمه بـ11 فوزاً متتالياً ليتوّج بلقبي الدوحة وأديلايد.