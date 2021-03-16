دورة دبي: خروج تييم وتأهل روبليف إلى ثمن النهائي



واحتاج هاريس لساعة و12 دقيقة فقط للتغلب على الفائز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2020، بعدما سدد 9 كرات ساحقة وفاز بـ 97 في المئة من النقاط خلال إرساله الأول.

وتعملق ابن الـ 24 عاما أمام النمساوي من دون أن يتمكن الأخير من الحصول ولو على فرصة واحدة لكسر إرسال منافسه.

ضرب هاريس بقوة منذ البداية فتقدم 4-1 في المجموعة الأولى ثم 5-2 قبل أن يحسمها لصالحه.

وفي المجموعة الثانية، كسر الجنوب إفريقي إرسال منافسه المصنف رابعا عالميا عندما كانت النتيحة تشير إلى التعادل 3-3، وتوجه للفوز بها وبالمباراة.

ويواجه هاريس في الدور المقبل الصربي فيليب كرايينوفيتش الرابع عشر (في البطولة)، الفائز على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 7-5 و6-4.



وتأهل الروسي أندري روبليف، المصنف ثانيا (في البطولة)، إلى ثمن النهائي بفوزه على الفنلندي إميل روسوفيوري 6-4 و6-4 في الدور الثاني، وانضم إلى الأصوات المنتقدة لنظام التصنيف العالمي للاعبين المحترفين.

وكان الألماني ألكسندر زفيريف أعرب عن استيائه من آلية التصنيف الحالي، متخذاً من السويسري روجيه فيدرر مثالاً على سوء الترتيب الذي أعلن عنه مؤخراً بعد فترة الجمود جراء تفشي فيروس كورونا.

وعلل زفيريف، السابع عالميا، ما قاله معتبرا أن ترتيبه أقل من فيدرر على الرغم من أن الأخير غاب لفترة عام عن الملاعب ولعب مباراتين فقط منذ بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي.

وعندما سُئل ما إذا كان يوافق على ما صرح به زفيريف، قال روبليف "لو كان لدينا النظام العادي، سأكون ربما في المرتبة الرابعة عالميا. ماذا تعتقد أنه الأفضل بالنسبة لي، أن أكون في المرتبة الثامنة أو الرابعة؟".

وتابع "مع النظام المعتمد حالياً، بالنسبة لي، من الأصعب أن تكون الرقم 4، لذا هذا هو الجواب".

وضرب الروسي، موعدا مع الأميركي تايلور فريتز، المصنف 15، الفائز على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي المتوج حديثا في الدوحة بنتيجة 4-6 و6-3 و7-6 (7-4).

وفاز الكندي دنيس شابوفالوف، المصنف 12 عالميا، على الألماني يان - لينارد شتروف 6-1 و6-3، والروسي أسلان كاراتسيف الذي شارك ببطاقة دعوة على البريطاني دانيال إيفانز 6-4 و4-6 و6-4.

وسيلعب الروسي مع الإيطالي لورنتسو سونيغو الذي تخلص بسهولة من الإسباني زاباتا ميراليس 6-2 و6-2.

ونجح الإيطالي الآخر يانيك سينر، المصنف 16، في الفوز على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 2-6 و7-6 (7-2) و6-4، ليضرب موعدا مع الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت، المستفيد من انسحاب منافسه الأسترالي ماثيو إبدن عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدمه بالمجموعة الأولى 4-1، ويتأهل للدور التالي.

وبدوره حجز الروسي كارن خاتشانوف، الثامن، بصعوبة بطاقته إلى ثمن النهائي بفوزه على الأسترالي أليكسي بوبيرين 6-4 و3-6 و7-6 (7-4).

ويلعب خاتشانوف الذي أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الـ17 الأوائل، مع الفرنسي المخضرم جيريمي شاردي الذي كان قلب تخلفه بالمجموعة الأولى أمام الأسترالي أليكس دي مينور إلى فوز 2-6 و6-3 و6-4 الإثنين.

وخرج الفرنسي الآخر ريشار غاسكيه من الدور الثاني بخسارته أمام البولندي أوبرت هوركاش الثالث عشر بنتيجة 3-6 و4-6.

