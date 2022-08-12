دورة تورنتو: حداد مايا تحقق المفاجأة وتقصي شفيونتيك

ونجحت حداد مايا، البالغة 26 عاماً والفائزة بلقبي نوتنغهام وبرمنغهام في حزيران/يونيو، في تحقيق أول انتصار لها على لاعبة مصنفة أولى عالمياً، لتصبح بذلك أول برازيلية تصل إلى ربع نهائي إحدى دورات الألف لرابطة المحترفات "دبليو تي ايه".

وكانت حداد مايا البرازيلية الأولى التي تواجه لاعبة مصنفة أولى عالمياً منذ أن خسرت تيليان بيريرا أمام الأميركية سيرينا وليامس في رولان غاروس عام 2016، وقد نجحت في الخروج منتصرة بعد مباراة استغرقت ثلاث ساعات.

ومن جهتها، فرّطت شفيونتيك، الفائزة بستة ألقاب هذا الموسم بينها بطولة رولان غاروس، بفرصة تحقيق فوزها الخمسين للموسم وانتهى مشوارها قبل نصف النهائي للدورة الثالثة على التوالي بعدما سبق لها الخروج من الدور الثالث لبطولة ويمبلدون والدور ربع النهائي لدورة وارسو.

كما انتهى مسلسل انتصارات البولندية في دورات الألف عند 23 مباراة متتالية بعد لقاء عانت خلاله اللاعبتان من الرياح.

وقالت البولندية "في البداية، عانيت لإيجاد وتيرتي ربما لأنها عسراء، ووجدت صعوبة في التأقلم مع طريقة إرسالها"، مضيفة "كان بإمكاني التعامل مع الأمر لولا الرياح، لكن الوضع كان جنونياً هناك (في الملعب)".

وكشفت "في المجموعة الثالثة أدركت ما ارتكبتُه (من أخطاء)، وبالتالي أعرف الآن ما يجب أن أعمل عليه وما أريد تحسينه للدورة المقبلة".

"إنها لحظة مميزة"

ويأتي خروج شفيونتيك من الدور الثالث قبل أسابيع معدودة على انطلاق بطولة فلاشينغ ميدوز المقررة بين 29 آب/أغسطس و11 أيلول/سبتمبر، حيث تمني البولندية النفس بالذهاب بعيداً هذه المرة بعدما انتهى مشوارها عند الدور الثاني عام 2019 والثالث عام 2020 والرابع عام 2021.

وعانت البولندية كثيراً أمام حداد مايا التي أجبرت البولندية على إنقاذ إرسالها 15 مرة من أصل 19 فرصة كسر حصلت عليها البرازيلية.

كما واجهت شفيونتيك صعوبة في الإرسال حيث ارتكبت 9 أخطاء مزدوجة ما ساهم بشكل كبير في هزيمتها السادسة للموسم، في حين لم تتجاوز الأخطاء المباشرة التي ارتكبتها منافستها البرازيلية الدزينة مقابل 28 للمصنفة أولى عالمياً.

تأهل كوكو غوف

وكانت الأميركية كوكو غوف أولى المتأهلات إلى الدور ربع النهائي بفوزها الصعب على البيلاروسية أرينا سابالينكا 7-5 و4-6 و7-6 (7-4) في مباراة ماراتونية استمرت 3 ساعات و11 دقيقة.

وتسعى غوف البالغة 18 عاماً، لإحراز ثالث ألقابها في مسيرتها بعد تتويجها في دورتي لينتس النمساوية عام 2019 وبارما الإيطالية عام 2021.

لكن المهمة لن تكون سهلة، إذ تلتقي في الدور ربع النهائي الرومانية سيمونا هاليب بطلة 2016 و2018 التي تغلبت على السويسرية جيل بيلين تيخمان 6-2 و7-5.

وكانت غوف في طريقها إلى تحقيق فوز سهل، فبعد ان حسمت المجموعة الاولى في صالحها، تقدمت 3-صفر في الثانية لكن البيلاروسية لم تستسلم ونجحت في تعويض تخلفها قبل ان تنتزع هذه المجموعة ومعادلة الارقام.

وتكرر السيناريو في المجموعة الثالثة الحاسمة لكن بشكل مغاير لأن البيلاروسية هي التي تقدمت 3-صفر قبل ان تدرك غوف التعادل وتفرض شوطاً فاصلاً قبل ان تفوز بالمباراة.

وبلغت ربع النهائي أيضاً التشيكية كارولينا بليتشكوفا الرابعة عشرة عالمياً ووصيفة بطلة العام الماضي بعدما أطاحت باليونانية ماريا ساكاري، المصنفة ثالثة في الدورة، بالفوز عليها 6-1 و6-7 (9-11) و6-3، لتواجه الصينية كينوين جينغ الفائزة على الكندية بيانكا أندرييسكو بطلة 2019 بنتيجة 7-5 و5-7 و6-2.

خروج حاملة اللقب

وتنازلت الإيطالية كاميلا جورجي عن اللقب بخسارتها أمام الأميركية جيسيكا بيغولا السابعة 6-3 وصفر-6 و5-7، لتتواجه الأخيرة في ربع النهائي مع الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا الفائزة على الأميركية الأخرى أليسون ريسك 6-3 و7-5.

