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الدوري الإسباني
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دورة تشارلستون: جابر إلى النهائي الثاني في مسيرتها

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تأهلت التونسية أنس جابر المصنفة 27 عالميًا إلى النهائي الثاني في مسيرتها الاحترافية بعد تغلبها السبت على المونتينيغرية دانكا كوفينيتش في نصف نهائي دورة تشارلستون (250 نقطة) 6-3 و6-0.

AFP

وثأرت جابر المصنفة أولى في الدورة لخسارتها نصف نهائي الدورة ذاتها لـ500 نقطة الاسبوع الفائت امام كوفينيتش بالذات 3-6 و2-6.

وتلتقي جابر (26 عامًا) في النهائي مع الاسترالية أسترا شارما او الكولومبية ماريا كاميليا أوسوريو سيرانو.

وستكون الفرصة سانحة أمام جابر لتحقيق أول ألقاب مسيرتها الاحترافية بعدما فشلت في المحاولة الاولى في نهائي دورة موسكو عام 2018 عندما سقطت أمام الروسية داريا كاساتكينا.

وهذا الفوز الثامن عشر لجابر هذا العام مقابل سبع هزائم، وهو ثاني أعلى رصيد انتصارات في 2021 بعد الإسبانية غاربينيي موغوروسا.

تنس تشارلستون غاربين موغوروسا أنس جابر
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