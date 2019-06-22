دورة برمنغهام: بارتي الى النهائي وعلى بعد فوز من صدارة التصنيف

أصبحت الأسترالية أشلي بارتي على بعد فوز واحد من تصدر تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات بداية الأسبوع المقبل، بعد بلوغها نهائي دورة برمنغهام الإنكليزية في كرة المضرب اثر فوزها على التشيكية باربورا ستريتسوفا 6-4 و6-4 السبت في نصف النهائي.

وكانت بارتي، المتوجة بلقب رولان غاروس على الاراضي الترابية في 8 حزيران/يونيو الحالي، قد استفادت من خروج اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى من الدور الثاني.

وجاء فوز بارتي (23 عاما) المصنفة ثانية سهلا لتحقق فوزها الحادي عشر تواليا، وضربت 11 ارسالا ساحقا "ايس" خلال المباراة.

وفي نهائي البطولة المقامة على اراض عشبية، تلتقي بارتي الالمانية يوليا غورغيس الفائزة على الكرواتية بترا مارتيتش 6-4 و6-3.

وباتت الألمانية التي بلغت نصف نهائي بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى، العام الماضي العقبة الوحيدة أمام بارتي لبلوغ صدارة التصنيف العالمي.