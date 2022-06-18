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دورة برلين: بنتشيتش بصعوبة إلى النهائي

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بلغت السويسرية بليندا بنتشيتش، حاملة الذهبية الأولمبية، نهائي دورة برلين الألمانية (500) في كرة المضرب المقامة على أرض عشبية، بعدما قلبت تأخرها أمام اليونانية ماريا ساكّاري المصنفة ثانية إلى فوز بثلاث مجموعات 6-7 (6-8) و6-4 و6-4 السبت.

AFP

وبعد خسارتها المجموعة الأولى بالشوط الفاصل "تاي بريك" على مدى 76 دقيقة، عوّضت السويسرية في ظل حرارة ناهزت 33 درجة مئوية لتحسم المباراة في 3 ساعات.

بنتشيتش (25 عاماً) المتوجة بثمانية ألقاب في مسيرتها والتي كانت قد أحرزت الذهبية الأولمبية العام الماضي في طوكيو، تلتقي في النهائي الفائزة بين أنس جابر المصنفة أولى في الدورة والرابعة عالمياً والأميركية الشابة كوكو غوف.

وتأمل التونسية جابر (27 عاماً) في بلوغ النهائي الرابع لها هذا العام وتحقيق لقبها الثاني والاستعداد بأفضل طريقة لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بعد خروج مخيب من رولان غاروس.

                  

أنس جابر دورة برلين لكرة المضرب بليندا بنتشيتش
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