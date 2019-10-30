دجوكوفيتش الذي سيخسر في نهاية الأسبوع صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين لمصلحة الإسباني رافاييل نادال، أنقذ كرتين حاسمتين أهدرهما خصمه، البالغ 20 عاما والمصنف 97 عالميا، لخطف المجموعة الأولى التي انتهت بشوط حاسم "تاي بريك (7-2)".

قال دجوكوفيتش الذي خسر نهائي العام الماضي أمام الروسي كارن خاتشانوف "كانت المرة الأولى التي أواجه فيها موتيه، يملك موهبة كبيرة. ارتكبت أخطاء كثيرة في المجموعة الأولى، لكن أوجه تحية له".

تابع اللاعب المتوج بلقب 16 بطولة كبرى والذي بدا وكأنه يعاني من التهاب في حلقه "بصراحة، لم أكن مرتاحا في الملعب، وآمل في التحسن غدا".

ويلتقي ابن الثانية والثلاثين، الباحث عن تعزيز رقمه القياسي في بيرسي بلقب خامس، في الدور التالي البريطاني كايل إدموند الفائز على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 7-5 و6-3. بدوره، يلعب نادال في وقت لاحق مع الفرنسي أدريان مانارينو المشارك ببطاقة دعوة.



تييم يتخطى إرسالات راونيتش

وتأهل النمساوي دومينيك تييم المصنف خامسا إلى الدور الثالث بفوزه على الكندي ميلوش راونيتش المتأهل من التصفيات بصعوبة 7-6 (7-5)، 5-7 و6-4.

ويلعب تييم في الدور المقبل مع البلغاري غريغور ديميتروف الفائز على البلجيكي دافيد غوفان 7-5 و6-3.

ورغم تحقيق الكندي لثلاثين إرسال ساحق، نجح تييم باستعادة زمام الأمور وحسم المباراة لمصلحته بعد ساعتين و38 دقيقة، وقال "لقد كان إرساله لا يصدق اليوم، تقريبا كلها كانت بين بين 205 و230 كلم في الساعة".

وأضاف "عندما تتاح لك فرص، تشعر أنك تحت ضغط كبير لأنك تعلم أنك لن تحصل على الكثير منها".

وتابع "القرعة كانت غير معقولة، فقط للاعبين الأفضل، لقد كانت رهيبة بالفعل بالنسبة لي في هذه الجولة ولن يكون الأمر أسهل بدءاً من الآن".

بدوره تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السابع إلى الدور عينه بفوزه على الأميركي تايلور فريتز 7-6 (7-3) و6-3، ليواجه في مباراته المقبلة الأسترالي أليكس دي مينور الفائز على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت التاسع 7-6 (7-2) و7-6 (7-1).

وعزز السويسري المخضرم ستانيسلاس فافرينكا عدد انتصاراته في مواجهة الكرواتي مارين تشيليتش إلى 13 مقابل خسارتين فقط، بعدما هزمه 7-6 (7-3) و7-6 (7-5)، ليفرض مواجهة محتملة مع نادال.

كما تغلب الكندي دنيس شابوفالوف على الإيطالي فابيو فونييني (المصنف 11) 3-6 و6-3 و6-3، ليصعد إلى الدور الثالث حيث سيواجه المصنف سادسا الألماني ألكسندر زفيريف الفائز الثلاثاء على الإسباني فرناندو فيرداسكو بمجموعتين.

وودّع الأميركي جون إيسنر الدورة من دورها الثاني بخسارته أمام كريستيان غارين من تشيلي 6-7 (5-7) و6-7 (4-7)، وسيلعب غارين مع الفرنسي جيريمي شاردي الذي أقصى الروسي دانييل مدفيديف الرابع بمجموعتين مقابل واحدة الثلاثاء أيضاً.

