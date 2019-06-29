دورة إيستبورن: بليسكوفا تفوز على كيربر في النهائي قبل ويمبلدون

أحرزت المصنفة ثالثة عالميا التشيكية كارولينا بليسكوفا لقب دورة إيستبورن الإنكليزية في كرة المضرب، بتفوقها السبت على الألمانية أنجليك كيربر 6-1 و6-4، ملحقة بها خسارة قبيل بدء دفاعها عن لقبها في بطولة ويمبلدون.

وتوجت التشيكية أداءها القوي هذا الأسبوع في الدورة المقامة على ملاعب عشبية، وحيث لم تخسر أي مجموعة في طريقها نحو اللقب، لتحرزه في مباراة نهائية احتاجت خلالها الى نحو ساعة فقط لتسقِط المصنفة أولى عالميا سابقا، وتحرز ثالث ألقابها هذا الموسم.

وقالت بليسكوفا "طوال الأسبوع قدمت أداء شبه مثالي (...) لكن كل المباريات لم تكن بالسهولة التي توحي بها النتيجة، لاسيما اليوم".

وتستعد كيربر للدفاع عن لقبها في بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، والتي تنطلق الإثنين على الملاعب العشبية لنادي عموم إنكلترا. وقالت الألمانية بشأن مباراتها اليوم ضد منافستها التشيكية "حاولت تقديم أفضل ما لدي لكن فوزك كان مستحقا".

وأشارت الى أن "العودة كحاملة لقب (الى ويمبلدون) ستكون لحظة مميزة (لاسيما) عندما أدخل الى الملعب الرئيسي"، معتبرة على رغم الخسارة السبت أنها تقدم "أداء جيدا في الفترة الراهنة وآمل في أن أواصل ما قدمته العام الماضي".

ولم تعان بليسكوفا للفوز بلقب الدورة الإنكليزية اليوم، اذ تقدمت 4-صفر في المجموعة الأولى التي تمكنت فيها من كسر إرسال كيربر ثلاث مرات، ومرة جديدة في الشوط الأول من الثانية، ما كان كافيا لتحقق فوزها السابع على الألمانية في 12 مواجهة بينهما.