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دل بوترو يخضع لعملية جراحية رابعة في ركبته

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سيخضع الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو لعملية جراحية رابعة في ركبته أملاً في المشاركة في مسابقة كرة المضرب ضمن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف المقبل.

AFP

ولم يخض دل بوترو (32 عاما) الفائز بـ22 لقباً خلال مسيرته أي مباراة منذ إصابة في ركبته تعرض لها في حزيران/يونيو عام 2019 في دورة كوينز اللندنية عندما تعرض لإصابة قوية في ركبته.

وقال دل بوترو الفائز ببرونزية أولمبياد لندن عام 2012 ثم فضية أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016 في بيان رسمي نشره على مواقع التواصل الاجتماعي "لقد زرت الطبيب جورجي شهلا وسأخضع لعملية جراحية جديدة في ركبتي الثلاثاء".

وأضاف "حاولنا علاجاً فيزيائياً لكن الألم استمر. يدرك الطبيب شهلا بأني أريد معاودة ممارسة كرة المضرب مجدداً لكي أكون جاهزاً لخوض دورة الألعاب الأولمبية وبالتالي قررنا إجراء العملية في أسرع وقت ممكن".

وتابع "آمل أن أتخطى هذه الوضعية المؤلمة، لن أتوقف عن المحاولة".

وخضع دل بوترو لثلاث عمليات جراحية في ركبته منذ إصابته في دورة كوينز، في حزيران/يونيو 2019، وكانون الثاني/يناير 2020 وفي آب/أغسطس من العام ذاته.
وتنطلق دورة الألعاب الأولمبية التي تأجلت عاما بالكامل في طوكيو في 23 تموز/يوليو المقبل. 
 

خوان مارتن دل بوترو
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