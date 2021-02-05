دجوكوفيتش يُسقط زفيريف وصربيا تغادر

دجوكوفيتش الذي يستعد للدفاع عن لقبه في بطولة استراليا المفتوحة التي تنطلق الأسبوع المقبل، عانى من بداية بطيئة قبل أن يحسم المباراة أمام زفيريف 6-7 (3-7)، 6-2 و7-5.

إلا أن الألماني المصنف سابعًا عالميًا ثأر في منافسات الزوجي مع يان-لينارد شتروف وتجاوزا دجوكوفيتش ونيكولا كاتشيتش 7-6 (7-4)، 5-7 و10-7 لتتأهل ألمانيا لمواجهة روسيا ونجمها دانييل مدفيديف في نصف النهائي.

وقال دجوكوفيتش الذي قاد صربيا إلى لقب النسخة الأولى العام الفائت "كان من الصعب مواجهة (زفيريف) اليوم. أطلق صواريخ من الجانب الآخر من الملعب، على مستوى الإرسال الأول أو الثاني".

وتابع "دجوكر": "لقد كان يسعى وراء الكرة، لم يرتكب العديد من الأخطاء المزدوجة. يجب أن نثني على أدائه كونه لعب بشجاعة وقدم كل ما لديه".

فيما غاب المصنف ثانيًا نادال مرة أخرى واكتفى بمتابعة إسبانيا تعبر إلى نصف النهائي رغم خسارتها 2-1 أمام اليونان كون الأخيرة كانت بحاجة للفوز 3-صفر.

وتفوق بابلو كارينيو بوستا المصنف 16 عالميًا على ميكايل بيرفولاراكيس 6-3 و6-4.

وقال كارينيو بوستا "بهذا الفوز، عبرنا إلى نصف النهائي لذا إنه أمر مهم بالنسبة لنا. حاولت أن أركز وأن أقدم أفضل أداء".