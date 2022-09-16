دجوكوفيتش يوجه التحية إلى فيدرر بمناسبة اعتزاله

وكتب دجوكوفيتش عبر حسابه على إنستاغرام تعليقاً الجمعة، قال فيه: "روجيه، من الصعب رؤية هذا اليوم وصياغة كل ما شاركناه معاً في هذه الرياضة بكلمات".

وأضاف أنهما خاضا "على مدى أكثر من عقد لحظات ومعارك مذهلة باقية في الأذهان".

وأعلن أسطورة كرة المضرب السويسري فيدرر الخميس أنه سيعتزل اللعبة، بعد مسيرة زاخرة أحرز خلالها 20 بطولة كبرى و103 ألقاب في منافسات الفردي وضعته بين عظماء اللعبة.

وتواجه دجوكوفيتش وفيدرر 50 مرة، حيث فاز الصربي بـ27 مواجهة في مقابل 23 للسويسري.

كما لعب الثنائي 17 مباراة في بطولات غراند سلام، بينها خمس مباريات نهائية، وكان التفوق فيها لدجوكوفيتش 11-6.

وأضاف الصربي البالغ 35 عاماً "لقد ضبطت مسيرتك إيقاع ما يعنيه تحقيق التميّز والريادة بنزاهة واتزان. إنه لشرف كبير أن أعرفك داخل الملعب وخارجه، ولسنوات عدة مقبلة".

وكان آخر نهائي كبير لفيدرر في بطولة ويمبلدون الملحمية في العام 2019، والذي فاز فيه دجوكوفيتش في الشوط الفاصل في المجموعة الأخيرة بعدما أضاع السويسري في وقت سابق نقطتين لحسم اللقب.

ويتخلّف فيدرر البالغ 41 عاماً عن منافسيَه دجوكوفيتش (21) ورافايل نادال (22) فقط في عدد ألقاب البطولات الكبرى.

وسيلتقي "الثلاثة الكبار" للمرة الأخيرة الأسبوع المقبل في كأس لايفر في لندن، آخر البطولات التي سيشارك فيها فيدرر.

وفي هذا الصدد، قال دجوكوفيتش "أتطلع للاحتفال بإنجازاتك ورؤيتك في لندن".