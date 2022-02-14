دجوكوفيتش يواجه خطر فقدان صدارة التصنيف من مدفيديف

لكن يمكن للروسي إنهاء هيمنة الصربي الذي حطم الرقم القياسي بتربعه لعامين على عرش التصنيف العالمي، اعتباراً من 28 شباط/فبراير المقبل، حيث من المقرر أن ينافس دجوكوفيتش في دورة دبي ومدفيديف في دورة أكابولكو المكسيكية في الأسبوع نفسه (بين 21 و26 الحالي).

وسينتزع الروسي الصدارة في حال تتويجه باللقب بغض النظر عن نتائج دجوكوفيتش، او في حال بلوغه المباراة النهائية وفشل الصربي في الفوز بلقب دورة دبي، او في حال بلوغه نصف النهائي وعدم تمكن دجوكوفيتش من بلوغ نهائي الدورة الإماراتية.

كما يمكنه خطف المركز الأول في حال بلوغه ربع النهائي في أكابولكو وفشل دجوكوفيتش في التأهل إلى نصف النهائي في دبي، أو في حال خرج من الدور الثاني للدورة المكسيكية ولم يبلغ دجوكوفيتش نصف النهائي في دبي، أو في حال خروجه من الدور الأول في أكابولكو وعدم وصول الصربي إلى ربع النهائي في دبي.

ولم يطرأ أي تغيير على المراكز العشرة الأولى لدى الرجال.

أُنس جابر تحافظ على المركز العاشر

وعند السيدات، بقيت الأسترالية آشلي بارتي في صدارة الترتيب وتلاحقها البيلاروسية أرينا سابالينكا، فيما تراجع تصنيف البولندية إيغا شفيونتيك المركز الرابع إلى المركز التاسع.

من جهتها حافظت التونسية أُنس جابر على مركزها العاشر وظلت ضمن نادي العشر الأوليات.



تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 10875 نقطة

2- الروسي دانييل مدفيديف 9635

3- الألماني ألكسندر زفيريف 7865

4- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7355

5- الإسباني رافايل نادال 6875

6- الإيطالي ماتيو بيريتيني 5018

7- الروسي أندري روبليف 4700

8- النرويجي كاسبر رود 4065

9- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 4018

10- الإيطالي يانيك سينر 3429



تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي 8330 نقطة

2- البيلاروسية أرينا سابالينكا 5698

3- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 5533

4- التشيكية كارولينا بليشكوفا 4452

5- الإسبانية باولا بادوسا 4429

6- الإستونية أنيت كونتافيت 4241

7- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 4195

8- اليونانية ماريا ساكّاري 4191

9- البولندية إيغا شفيونتيك 3986

10- التونسية أنس جابر 3070

