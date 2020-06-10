دجوكوفيتش يرجح استئناف موسم التنس في سبتمبر

وصرح دجوكوفيتش للتلفزيون الوطني الصربي "ار تي اس" الأربعاء "لا شيء أكيداً. من المتوقع اتخاذ قرار نهائي من الآن وحتى نهاية الشهر الحالي" حول اقامة بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، ثالثة البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام من عدمها في نيويورك التي تعتبر بؤرة تفشي وباء "كوفيد-19" في الولايات المتحدة.

وأضاف "ما يبدو لي الأكثر واقعية في الوقت الحالي أن يستأنف الموسم على الملاعب الترابية مطلع أيلول/سبتمبر مع (دورتي) مدريد، روما وبعض الدورات الأخرى قبل رولان غاروس".

وكرر دجوكوفيتش الذي سينظم دورة في عدة دول في منطقة البلقان (من 13 حزيران/يونيو إلى الخامس من تموز/يوليو) موقفه من الاجراءات الصحية المقررة على هامش البطولة الأميركية مناشدًا المنظمين التوصل إلى "حل" مع اللاعبين.

وتطرق النجم الصربي إلى هذه الاجراءات الصحية التي تؤكد ضرورة خضوع أي لاعب للحجر الصحي لدى وصوله إلى الاراضي الأميركية بالإضافة إلى استحالة جلب معه أكثر من فرد واحد من جهازه الفني وضرورة المكوث في فنادق في المطار مشيراً "هذا يعني بأنك لا تستطيع الذهاب إلى الملاعب وبالتالي لا يمكنك أن تتدرب".

وتابع "انها اجراءات مفرطة ولا أدري ما اذا كان يمكن تحملها. أغلبية اللاعبين الذين تحدثت اليهم حتى الآن لديهم موقف سلبي في ما يتعلق بإمكانية الذهاب إلى هناك".

وتوقف موسم الكرة الصفراء في اذار/مارس الماضي في حين ارجئت بطولة رولان غاروس الى الاسبوع الاخير من ايلول/سبتمبر، وألغيت بطولة ويمبلدون.

وكان الاسباني رافاييل نادال المصنف ثانياً عالمياً أعرب عن تحفظاته في ما يتعلق بمعاودة النشاط هذا الموسم "طالما استمر الوضع غير آمن تماماً".







