دجوكوفيتش يتطلّع لعودة منافسات كرة المضرب

وستقام الجولة الأولى لبطولة أدريا في مجمع التنس الخاص بدجوكوفيتش المطل على نهر الدانوب بمشاركة الألماني ألكسندر زفيريف والنمساوي دومينيك تييم والبلغاري غريغور ديميتروف.

وسيسمح للجمهور بالحضور رغم وباء كوفيد-19 بعد أن رفعت الحكومة الصربية الحظر على التجمعات العامة بالأماكن المفتوحة.

وعقد دجوكوفيتش مؤتمرا صحفيا قائلاً "نعيش ظروفا وإجراءات مختلفة مقارنة بدول أخرى ومن الصعب جدا التفكير في المعايير الدولية (التي تخص الوباء)".

وأضاف "نملك أرقاما أفضل مقارنة بدول أخرى. تسبب الوباء في وفيات وهو أمر مفزع في المنطقة وحول العالم لكن الحياة تستمر ويتطلع الرياضيون للمنافسة. يمكن أن نتعرض للانتقاد أيضا ويقال إن هذا قد يكون خطيرا لكن لست أنا من يعطي مشورات صحية خاطئة أو صحيحة بل نفعل ما تبلغنا به الحكومة ونتمنى أن نعود سريعا للبطولات بشكل جماعي".

ورفعت صربيا الحظر عن التجمعات العامة بالأماكن المفتوحة بعد أن سجلت 12175 حالة إصابة بكوفيد-19 منها 252 وفاة بينما حضر نحو 25 ألف مشجع مباراة قمة في بلغراد يوم الأربعاء.



