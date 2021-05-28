دجوكوفيتش يبلغ نهائي دورة بلغراد

وخلافاً لمباراة الدور ربع النهائي حيث احتاج إلى 56 دقيقة فقط لتخطي الأرجنتيني فيديريكو كوريا 6-1 و6-0، عانى دجوكوفيتش الجمعة لتخطي منافسه السلوفاكي البالغ 31 عاماَ والمصنف 119 عالمياً وحجز مقعده في النهائي الثالث له هذا الموسم.

واحتاج ابن الـ34 عاماً الذي توج في أوائل الموسم بلقب بطولة أستراليا المفتوحة ثم خسر نهائي دورة روما على يد غريمه الإسباني رافاييل نادال، إلى ساعة و55 دقيقة لكي يحجز بطاقته إلى نهائي "دورته" التي تقام للمرة الثانية في قرابة شهر (أقيمت بين 19 و25 نيسان/أبريل وخرج الصربي من نصف النهائي على يد الروسي أسلان كاراتسيف الذي خسر في النهائي أمام الإيطالي ماتيو بيريتيني).

ويخوض دجوكوفيتش نهائي "دورته" للمرة الأولى منذ 2011 حين توج بطلاً للمرة الثانية قبل أن يغيب عنها حتى هذا العام، وهو قال بعد مباراة الجمعة "إني متحمس جداً للعب أمام الجمهور الصربي. إنها (بلغراد) مسقط رأسي. أنا متحمس دائماً لكن مع بعض التوتر فأنا أدخل إلى الملعب وألعب أمام جمهوري".

وتابع "إنه شعور فريد. تشعر بالكثير من الضغط والتوقعات. لكني سعيد وحسب بالحصول على فرصة المنافسة على الكأس غداً".

ويأمل دجوكوفيتش أن يفوز باللقب من أجل التحضر بأفضل طريقة لبطولة رولان غاروس الفرنسية التي تنطلق الأحد حيث سيسعى الصربي إلى فك عقدته فيها وإحراز اللقب للمرة الثانية فقط، لكن التحدي صعب جداً في مواجهة نادال الذي تغلب عليه العام الماضي في النهائي وتوج بطلاً للمرة الثالثة عشرة في البطولة الفرنسية.

ويلتقي دجوكوفيتش في نهائي بلغراد السلوفاكي الآخر أليكس مولتشان المصنف 255 عالمياً والذي أقصى الأرجنتيني فيديريكو دلبونيس المصنف ثامناً في الدورة بالفوز عليه 4-6 و6-4 و6-4.

وسيكون الصربي مرشحاً فوق العادة للفوز على السلوفاكي البالغ 23 عاماً والذي سيخوض النهائي الأول في مسيرته بعدما شق طريقه في هذه الدورة من التصفيات.