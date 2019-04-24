تورينو بدلا من لندن مضيفة لبطولة الماسترز للرجال من 2021 الى 2025



وتنافست تورينو مع أربع مدن أخرى هي مانشستر الإنكليزية، طوكيو وسنغافورة، بالإضافة إلى لندن التي تستضيف منذ العام 2009، لاحتضان منافسات البطولة التي يشارك فيها أفضل ثمانية لاعبين في العالم بختام الموسم.

وأوردت الرابطة في بيان "العقد الموقع لخمسة أعوام سيشهد مشاركة أفضل لاعبي كرة المضرب المحترفين في أكبر بطولة داخل قاعة مقفلة".

واعتبر رئيس الرابطة الإنكليزي كريس كيرمود أن "إيطاليا هي من أقوى الأسواق في عالم كرة المضرب وأكثرها رسوخا في أوروبا"، مشيرا إلى أن قيمة جوائز البطولة ستبلغ 14,5 مليون دولار (قرابة 13 مليون يورو) وهو رقم قياسي في الماسترز.

وستقام المباريات على ملعب "بالا ألبيتور" الذي شيد لاستضافة المدينة الإيطالية الشمالية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2006 وهو أكبر مجمع رياضي مقفل في إيطاليا.

وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها مدينة إيطالية البطولة المرموقة منذ استحداثها عام 1970، علما بأن تورينو هي المدينة الخامسة عشرة التي تنال هذا الشرف.

ويحمل السويسري المخضرم روجيه فيدرر الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة (6)، بينما كان لقب عام 2018 من نصيب المصنف ثالثا عالميا الألماني ألكسندر زفيريف بفوزه على الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول في المباراة النهائية منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.