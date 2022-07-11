تصنيف المضرب: دجوكوفيتش سابعاً وجابر في المركز الخامس

ولم تُحتسب نقاط البطولة الإنكليزية العريقة في التصنيف الجديد بقرار من الرابطة، رداً على منع ويمبلدون مشاركة اللاعبين واللاعبات الروس في البطولة، في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.

وعليه، حافظ الروسي دانييل مدفيديف على صدارة التصنيف. وخسر دجوكوفيتش ألفي نقطة من فوزه العام الماضي في المباراة النهائية على الإيطالي ماتيو بيريتيني.

والمستفيد الرئيس من نقص النقاط الموزعة في ويمبلدون هذا العام هو الإسباني رافايل نادال الذي انسحب من الدور نصف النهائي بسبب تمزق في عضلات البطن، ورغم ذلك صعد إلى المركز الثالث.

كما بات البولندي هوبرت هوركاش خارج قائمة العشر الأوائل، ودخل بدلاً منه الإيطالي يانيك سينر.

ولدى السيدات، حافظت البولندية إيغا شفيونتيك على الصدارة، تتبعها الإستونية أنيت كونتافيت واليونانية ماريا سكّاري ثم الإسبانية باولا بادوسا، فيما حلّت جابر خامسة متراجعة ثلاثة مراكز بعدما احتلت الوصافة مؤخراً كأول لاعبة عربية وإفريقية، وخسرت نهائي ويمبلدون أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:

1- الروسي دانييل مدفيديف 7775 نقطة

2- الألماني ألكسندر زفيريف 6850

3- الإسباني رافايل نادال 6165 (+1)

4- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5150 (+1)

5- النرويجي كاسبر رود 5050 (+1)

6- الإسباني كارلوس ألكاراس 4845 (+1)

7- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 4770 (-4)

8- الروسي أندري روبليف 3700

9- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 3445

10- الإيطالي يانيك سينر 3185 (+3)

تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- البولندية إيغا شفيونتيك 8336 نقطة

2- الإستونية أنيت كونتافيت 4326 (+1)

3- اليونانية ماريا سكّاري 4190 (+2)

4- الإسبانية باولا بادوسا 4030

5- التونسية أُنس جابر 4010 (-3)

6- البيلاروسية أرينا سابالينكا 3267

7- الأميركية دانيال كولينز 3131 (+1)

8- الأميركية جيسيكا بيغولا 3087 (+1)

9- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 2886 (+1)

10- البريطانية إيما رادوكانو 2717 (+1)