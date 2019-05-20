تصنيف المحترفين: دجوكوفيتش يبتعد في الصدارة رغم خسارته امام نادال

ووجه نادال إنذارا شديد اللهجة الى منافسيه قبل أسبوع من انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، من خلال فوز صريح على الصربي 6-صفر و4-6 و6-1.

وجاء تعزيز دجوكوفيتش لرصيده في الصدارة لأنه حقق نتيجة أفضل من العام الماضي في العاصمة الايطالية، في حين لم يتحرك رصيد نادال لأنه احتفظ بلقبه محرزا لقبه التاسع في روما والأول له هذا الموسم.

وواصل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس تسلق سلم الترتيب وتقدم مرتبة واحدة الى السادسة بعد بلوغه نصف نهائي روما ليصبح على مسافة قريبة من الألماني ألكسندر زفيريف صاحب المركز الخامس، علما بأن اليوناني توج بطلا لدورة مدريد في 12 الحالي.



- تصنيف العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 12355 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 7945

3- السويسري روجيه فيدرر 5950

4- النمساوي دومينيك تييم 4845

5- الألماني ألكسندر زفيريف 4155

6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 4080

7- الياباني كي نيشيكوري 3860

8- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 3745

9- الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 3235

10- الأميركي جون أيسنر 2940