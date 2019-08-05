تصنيف المحترفين: تسيتسيباس في نادي الخمسة الأوائل

وصعد ابن العشرين عاماً، الفائز هذا الموسم بلقب دورتي مرسيليا وإستوريل ووصل إلى نهائي دورة مدريد للماسترز، من المركز السادس إلى الخامس على حساب الألماني ألكسندر زفيريف الذي تراجع إلى السابع بعدما تقدم عليه أيضاً الياباني كي نيشيكوري.

وسيواجه اللاعب الأصغر عمراً بين المصنفين العشرين الأوائل، صعوبة في الاحتفاظ بالمركز الخامس الإثنين المقبل لأنه يتوجب عليه هذا الأسبوع الدفاع عن النقاط التي حصل عليها العام الماضي من دورة مونتريال للماسترز حيث وصل إلى المباراة النهائية، في حين أن نيشيكوري الذي يتخلف بفارق 5 نقاط عن اليوناني، خرج من الدور الأول العام الماضي.

وتبقى الصدارة على الدوام للصربي نوفاك دجوكوفيتش أمام الإسباني رافاييل نادال الذي يواجه خطر خسارة مركزه لمصلحة غريمه السويسري روجيه فيدرر في حال لم يحتفظ بلقبه بطلاً لدورة مونتريال.

وكان الصعود الأكبر في إصدار الإثنين للأسترالي نيك كيريوس الذي صعد 25 مركزاً وأصبح 27 بعد تتويجه بلقب دورة واشنطن مساء الأحد.



في ما يأتي ترتيب العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 12415 نقطة

2- الإسباني رافاييل نادال 7945

3- السويسري روجيه فيدرر 7460

4- النمساوي دومينيك تييم 4755

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 4045

6- الياباني كي نيشيكوري 4040

7- الألماني ألكسندر زفيريف 4005

8- الروسي كارن خاتشانوف 2890

9- الروسي دانييل مدفيديف 2745

10- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 2500